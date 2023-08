Bassens Fußball-Frauen schreiben am Sonntag Pokalgeschichte

Von: Frank von Staden

Teilen

Uwe Norden © Staden, Frank von

Was für ein geschichtsrächtiger Auftakt für die Landesliga-Fußballerinnen des TSV Bassen: Im Wettbewerb um den Niedersachsenpokal der Frauen empfangen die Grün-Roten in der ersten Hauptrunde am Sonntag um 14 Uhr den TuS Büppel aus der Regionalliga.

Bassen – Diese Begegnung ist sowohl für die Hausherrinnen als auch generell für den Frauenfußball im Kreis Verden ein Novum, „denn es hat bisher noch nie ein Team aus unserem Kreis den Bezirkspokal gewonnen und sich dadurch die Möglichkeit erspielt, in diesem Wettbewerb anzutreten“, so Bassens sportlicher Leiter Uwe Norden „Wir freuen uns auf eine Begegnung, in der wir natürlich krasser Außenseiter sind, aber sicherlich viel lernen können.“

Der TuS Büppel belegte in der abgelaufenen Regionalliga-Saison mit 13 Siegen und drei Unentschieden aus 26 Begegnungen (insgesamt 42 Punkte) und einem Torverhältnis vom 68:65 in der Endabrechnung den fünften Tabellenplatz. Norden: „Es ist davon auszugehen, dass wir uns vermehrt mit Defensivaufgaben beschäftigen müssen, denn mit 68 Treffern in 26 Spielen verfügt der Favorit zweifelsfrei über eine starke Offensivabteilung. Allerdings sprechen 65 Gegentore auch nicht gerade für die eine sattelfeste Hintermannschaft.“

Im Rahmen dieser Begegnung wird außerdem in Bassen der „Tag der Fans“ nachgeholt, der mit einem Testspiel der 1. Herren vor dem Pokalspiel eingeläutet wird. Norden: „Insgesamt wünschen wir uns ein schönes Fußballspiel mit vielen Zuschauern und mit einem akzeptablen Ergebnis. Mit einer couragierten Leistung können wir nur überzeugen!“