Fußballerinnen des TSV Bassen stehen als Aufsteiger in die Landesliga fest

Von: Kai Caspers

Nach dem Triumph im Bezirkspokal steht Bassens Trainer Bastian Okrongli mit seiner Elf nun auch als Landesliga-Aufsteiger fest. © vst

Überraschende Nachricht für die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen. Da der VfL Lüneburg auf den Aufstieg verzichtet, entfällt das Relegationsspiel und das Team von Bastian Okrongli spielt künftig in der Landesliga.

Bassen – Nichts wurde es mit einem Sieg zum Saisonabschluss für die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen. Gegen den FC Geestland II setzte es eine 0:1 (0:0)-Niederlage. Dennoch gab es allen Grund zur Freude. Da der VfL Lüneburg als Tabellenführer der Oststaffel auf den Aufstieg verzichtet, entfällt das für Samstag angesetzte Relegationsspiel gegen den TSV Stelle. Beide Teams stehen somit als Aufsteiger in die Landesliga fest.

Niederlage zum Saisonabschluss gegen Geestland

„Ich wurde vom Staffelleiter informiert. Für uns ist der Aufstieg nach dem Triumph im Bezirkspokal das i-Tüpfelchen auf eine überragende Saison“, freute sich Bassens Uwe Norden über die überraschende Nachricht. „Trotzdem werden wir in dieser Saison noch wie geplant trainieren, ehe wir dann in die verdiente Sommerpause gehen. Vielleicht machen wir dann am Samstag anstelle des Relegationsspiels ja eine kleine Aufstiegsparty. Wer weiß das schon.“

Bezüglich der Partie gegen Geestland wollte Norden erst gar nicht lange um den heißen Brei herumreden. „Von unserer Seite war das ein Sommerkick der besten Sorte. Natürlich wollten wir das Spiel gewinnen, doch irgendwie war die Luft doch etwas raus. Aber bei uns haben auch einige Offensivspielerinnen gefehlt“, erklärte Uwe Norden die unerwartete Niederlage. „Für Geestland ging es ja noch um den Klassenerhalt. Das war auch deutlich zu sehen.“

Uwe Norden sieht einen Sommerkick

Schon in der ersten Halbzeit fehlte es dem Spiel der Gastgeberinnen am nötigen Tempo. Nicht von ungefähr blieben Torchancen auch absolute Mangelware. Lediglich ein abgefälschter Schuss von Nina Kobelt (10.) strich knapp am FC-Tor vorbei. Auch in der zweiten Hälfte wollte den Basserinnen nicht viel gelingen. „Wir hätten noch zwei Stunden weiterspielen können. Ein Tor hätten wir nicht geschossen“, so Norden. In der 82. Minute bekam die Bassener Hintermannschaft das Leder dann nicht aus der Gefahrenzone und Luisa Hartmann machte mit dem Treffer zum 1:0-Endstand den Klassenerhalt für die Gäste perfekt.

TSV Bassen: Schulenburg - Krantz, Norrenbrock, Werth, Trimpert, Willms, Kobelt, Schygiel, Lübkemann, Maruschke, Dierßen, Weigandt, Edert, Stenzel, Allert. kc