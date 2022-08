Bassens Frauen behalten vom Punkt die Nerven

Ein erstes kleines Ausrufezeichen setzten am Sonntag die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen in der Qualifikationsrunde zum Bezirkspokal. So bezwang des Team von Trainer Bastian Okrongli den klassenhöheren MTV Wohnste mit 5:4 nach Elfmeterschießen, nachdem in der regulären Spielzeit keine Tore fallen wollten.

Bassen – „Gegen den klar favorisierten Gast haben wir bewusst eine sehr defensive Grundhaltung gewählt, da einige Spielerinnen unseres Kaders planmäßig nicht zur Verfügung standen und wir auch noch kurzfristige Ausfälle zu verzeichnen hatten“, klärte da später Bassens Uwe Norden auf. In der ersten Hälfte sahen die Zuschauer zunächst eine offene Begegnung. Der Landesligist traf in der 23. Minute die Torlatte, zudem musste Bassens Torfrau Jennifer Schmidt nach 35 Minuten gegen eine vor ihr auftauchende Angreiferin klären. Ansonsten versuchte es der Gast mit eher harmlosen Distanzschüssen.

Nach der Pause blieb Wohnste optisch überlegen, allerdings ohne daraus zu guten Torgelegenheiten zu kommen. Lediglich in der 60. Minute erhielt der Gast einen berechtigten Strafstoß zugesprochen, den die Schützin jedoch deutlich über den Kasten jagte. Bis zum Abpfiff war der TSV zwar überwiegend mit Defensivaufgaben beschäftigt, konnte diese aber stets sehr gut lösen. „In der regulären Spielzeit war ein Klassenunterschied nur schwer auszumachen, auch wenn Wohnste optisch überlegen war. Allerdings fehlte uns definitiv die Durchschlagskraft nach vorne“, so Norden.

Im fälligen Elfmeterschießen konnten dann Bassens Hannah Maruschke, Juliane Lindhorst, Joelle-Laureen Trimpert, Ann-Kristin Willms und Nina Kobelt ihre Strafstöße sicher verwandeln, während die dritte Schützin. Am kommenden Sonntag geht es in der 1. Hauptrunde nun zum Klassenpartner TSV Stemmen.

TSV Bassen: Schmidt - Lindhorst, Norrenbrock, Werth, Trimpert, Edert, Willms, Allert, Kobelt, Lübkemann, Maruschke, Wiesenmüller, Krantz.