Bassens Finale Furioso – 5:4

Da war die Freude groß bei den Spielern des TSV Bassen nach dem Turniersieg in Etelsen.

Etelsen - Von Kai Caspers. Der TSV Bassen sicherte sich dank einer furiosen zweiten Halbzeit im Derby gegen den FSV Langwedel-Völkersen den völlig verdienten Sieg beim Schlosspark-Cup des TSV Etelsen. War die Elf von Trainer Uwe Bischoff zunächst 0:3 in Rückstand geraten, drehten die Grün-Roten nach dem 1:4 noch einmal richtig auf und behaupteten sich mit 5:4 (1:3). Als einziges Team feierten die Bassener damit drei Siege und verwiesen Titelverteidiger Rotenburger SV nach dem 2:2 (1:1) gegen Gastgeber TSV Etelsen auf den zweiten Platz.

Noch zu Beginn hatte es jedoch danach ausgesehen, als sollten die Bassener ihre gute Ausgangsposition nach den Siegen über Etelsen (2:1) und Rotenburg (3:1) noch verspielen wollen. „Mit der ersten Hälfte war ich alles andere als zufrieden. Da haben wir viel zu sehr mit langen Bällen operiert“, kritisierte Bischoff. „Hinzu kam, dass Langwedel aus vier Chancen drei Tore gemacht hat. Aber wir geben ja nicht auf und hatten nach dem Wechsel physisch dann auch mehr zuzusetzen“, lobte Bassens Trainer die Moral seiner Truppe. Der von Emrah Tavan trainierte FSV erwischte die Grün-Roten auf dem falschen Fuß und legte durch Ferhat Tavan (16.), Philipp Dondelinger (23.) und ein Eigentor von David Schymiczek (28.) ein 3:0 vor. Zwar verkürzte Jonas Lübeck unmittelbar vor dem Wechsel auf 1:3 (45.), doch Dondelinger stellte mit seinem zweiten Treffer den alten Abstand wieder her – 4:1 (61.). „Danach dürfen wir uns das Spiel einfach nicht mehr aus der Hand nehmen lassen. Nur gut, dass wir uns in der Vorbereitung befinden. Sonst hätten sich meine Jungs einige deutliche Worte anhören müssen“, erklärte Tavan. Hatte Luca Bischoff zunächst auf 2:4 (68.) verkürzt, trafen Johannes Diezel (75.) und Jonah Schnakenberg (86.) im Anschluss zum 4:4. Der Punkt hätte den Bassenern bereits zum Turniersieg gereicht. In der 88. Minute war es dann der erst 16-jährige Lukas Zerrenner, der mit dem Treffer zum 5:4-Endstand für Bassen die kuriose Partie endgültig auf den Kopf stellte.

In der abschließenden Begegnung zwischen Etelsen und Rotenburg ging es damit nur noch um Platz zwei. Dabei erwischte der RSV den besseren Start und legte durch Lukas Heller das 1:0 (13.) vor. In der Folge bekamen die Gastgeber langsam Oberwasser. Hatte Alexander Ruf zunächst zum 1:1 (30.) ausgeglichen, traf er nach dem Wechsel zum 2:1 (60.). In der 75. Minute sicherte Heller den Rotenburgern mit seinem zweiten Treffer zum 2:2-Endstand den zweiten Platz. „Mit der Leistung bin ich ganz zufrieden. Physisch waren wir gut drauf“, lobte Etelsens Trainer Nils Goerdel.