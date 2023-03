TSV Bassen sucht Offensiv-Lösung fürs Derby gegen FC Verden 04 II

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Tüftler: Bassens Coach Dennis Wiedekamp (r.) und Co-Trainer Kai Wessel suchen eine Offensiv-Lösung. © von Staden

Der Druck wird größer für den TSV Bassen: Nach dem 0:1 in Achim steht für die Wiedekamp-Elf am Sonntag (15 Uhr, Dohmstraße) gegen den FC Verden 04 II wieder ein Bezirksliga-Derby an.

Bassen – „Die nächsten Punkte, die wir haben müssen“, verdeutlicht Co-Trainer Kai Wessel. Trotz des drohenden Abrutschens unter den Strich bleinen die Grün-Roten optimistisch. „Im Training zeigen alle, dass sie es drauf haben. Und hinten war es in Achim ja gut, wir können nur hoffen, dass vorne endlich der Knoten platzt“, meint Wessel.

Mark Moffat Fix-Punkt im Sturm

Gerade da drückt der Schuh jedoch: Marlon Richert ist im Urlaub, Thomas Baumann kränkelt – Einsatz fraglich. Also dürfte Mark Moffat unabhängig vom System im Sturm der Fixpunkt sein. Wessel: „Mal sehen, was wir in der Offensive machen. Verden kann befreit aufspielen, ob das hilft, müssen wir abwarten.“

Twietmeyer bangt um Goalgetter Zander

Könnte sein, denn FC-Coach Jan Twietmeyer überlegt, einiges auszuprobieren: „Wir kommen nach den letzten Ergebnissen mit breiter Brust und werden vielleicht etwas verändern.“ Zumindest auf der rechten Abwehrseite sucht er eine Alternative für den beruflich nach Stuttgart gezogenen Marko Brtan. Ferner fehlen Finn Austermann und Hauke Kruse (noch im Urlaub), Vierfach-Torschütze Nick Zander ist auf die Schulter gefallen und bleibt fraglich. Benedikt Hansemann und Paul Gauert sind wieder ins Training eingestiegen, Gauert darf auf einen Kurzeinsatz hoffen.