TSV Bassen im Strafraum zu harmlos – 0:0

Von: Ulf Horst von der Eltz

Mit Weitschuss gescheitert und Strafstoß nicht erhalten: Marlon Richert spielte mit Bassen nur 0:0. Archiv © Hägermann

Zwei Punkte zu wenig auf der Habenseite: Fußball-Bezirksligist TSV Bassen musste sich am Sonntag im Heimspiel gegen den SV Pennigbüttel mit einem mageren 0:0 zufriedengeben.

Bassen – „Wir haben den Sieg verpasst, weil wir im Strafraum einfach nicht gefährlich genug waren. Dabei hatten wir gefühlt 80 Prozent Ballbesitz“, resümierte Co-Trainer Kai Wessel.

Die Gäste agierten von Beginn an sehr passiv, überließen den Bassenern bis zur Mittellinie die Bälle und versuchten sich nur mit hohen Schlägen bei Standards auf die großen Leute. Zweimal gerieten die Grün-Roten auch in Gefahr, aber Keeper Claas Moeller zeigte sich auf der Höhe des Geschehens.

Gefahr nur durch Weitschüsse

Auf der anderen Seite kombinierten die Bassener gefällig durchs Mittelfeld, dann waren sie mit ihrem Latein aber am Ende. „Offensiv fehlt so ein bisschen die Selbstverständlichkeit bei uns. Wir kamen lediglich mit Weitschüssen zu Chancen“, konstatierte Wessel. So scheiterten Marvin Hüsing, Marlon Richert, Constantin Borchers und Johannes Niehaus aus der zweiten Reihe.

Noch in der ersten Halbzeit sah Wessel zwei Strafstöße, die seinem TSV verwehrt wurden. Zunächst sei Marlon Richert bei einem Nachschuss umgemäht worden (35.), dann Dennis Wiedekamp beim Kopfball-Versuch (38.). Der Spielertrainer sorgte mit seiner Präsenz als Fixpunkt für Qualität.