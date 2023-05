TSV Bassen gerüstet für das Pokalfinale

Von: Frank von Staden

Will mit ihrem Team erstmals den Bezirkspokal für den TSV Bassen gewinnen: Routinier Nina Kobelt (r.). Archi © Hägermann

Am Donnerstag (13 Uhr) gilt es für die Bezirksliga-Fußballerinnen des TSV Bassen, steht mit dem Bezirkspokalendspiel auf heimischem Terrain das absolute Saisonhighlight gegen den Landesliga-Vierten SV Eintracht Lüneburg II an.

Bassen – Die TSV-Reise ins Halbfinale führte in der Qualifikationsrunde über ein 5:3 (n. E.) im Heimspiel gegen den Landesligisten MTV Wohnste und ein 4:1 in der ersten Hauptrunde beim Klassenpartner TV Stemmen. Im Achtelfinale mussten die Bassenerinnen nicht spielen, da der Gegner nicht antrat „und im Viertelfinale konnten wir uns in Bassen mit 2:1 gegen den Landesligisten FC Oste/Oldendorf behaupten. Im Halbfinale haben wir uns dann letztlich mit 3:2 beim TSV Stelle aus der Bezirksliga Ost durchgesetzt“, zeichnet da Bassens Uwe Norden noch einmal den Erfolgsweg auf.

Personell sieht es ganz ordentlich bei den Gastgeberinnen aus, denn Trainer Bastian Okrongli kann nach mit mindestens 17 Spielerinnen planen. „Vor unseren Gästen, die rechnerisch noch um den Aufstieg in die Niedersachsenliga mitmischen können und natürlich der klare Favorit sind, haben wir den gebührenden Respekt aber definitiv keine Angst, denn wir haben schon häufiger bewiesen, was wir leisten können. Demzufolge wollen wir natürlich auch den Pokal holen“, so Norden.