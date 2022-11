5:2 – TSV Bassen feiert gegen TV Oyten Sieg des Willens

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Bild mit Symbolcharakter: Marcel Meyer (r.) ist entschlossener als Oytens Andre Geisler. Das Derby gewann Bassen hochverdient 5:2. © Hägermann

Das war ein starkes Statement des TSV Bassen: Mit dem 5:2-Triumph im Bezirksliga-Derby über den chancenlosen sowie enttäuschenden TV Oyten schafften die Grün-Roten am Sonntag den Anschluss ans Mittelfeld und lassen auf eine erfolgreichere Rückrunde hoffen.

Bassen – Am Ende war der TV Oyten gut bedient: Die Fitschen-Elf kam am Sonntag im Bezirksliga-Derby beim TSV Bassen überraschend 2:5 (0:3) unter die Räder und hätte sogar noch mehr Treffer kassieren können. Klar, dass es bei den Grün-Roten nach diesem wichtigen Erfolg nur strahlende Gesichter gab. Kapitän Mark Moffat, dem ein Doppelpack gelungen war, brachte es auf den Punkt: „Wir haben absolut verdient gewonnen und durch die Bank eine starke Leistung geboten.“

Auf der anderen Seite redete Coach Jan Fitschen nicht lange um den heißen Brei herum: „Der Sieg geht auch in der Höhe in Ordnung. Die Bassener haben von der ersten Minute an gezeigt, dass sie das Match gewinnen wollen.“ Und der Oytener freimütig: „Ich muss das heute auf meine Kappe nehmen. Ich habe falsch aufgestellt und auch in der Halbzeit die falschen Entscheidungen getroffen. Das will ich mal so stehenlassen. Aber natürlich hätte sich meine Mannschaft mehr wehren können.“

TSV Bassen extrem effizient

Die Gäste verzeichneten zwar mehr Ballbesitz, konnten damit indes wenig anfangen. Bassen komplettierte die Abwehr zu einer Fünferkette und ließ den TVO nicht durchkommen. So besaß nur Arouna Ahizi eine Chance, als er rechts davonlief, die Kugel an Keeper Claas Moeller vorbeihob – Dennis Wiedekamp rettete aber kurz vor der Linie (11.). Die Platzherren warteten auf Umschaltmomente und beeindruckten dabei durch eine ungeheure Effektivität: Mit drei Schüssen verdienten sie sich die 3:0-Pausenführung. Nach Baumann-Pass legte Moffat das 1:0 vor (21.) – Fitschen reklamierte vergebens Abseits.

Beim 2:0 (29.) nutzte Thomas Baumann einen weiten Schlag von Constantin Borchers, enteilte dem zu langsamen Henrik Seeger und vollendete. Einzig den Torjubel ließ der emsige Stürmer gegen seinen Ex-Verein vermissen. Körperlos zeigte sich Oyten auch beim 3:0, als Aleksandar Nesic aus 20 Metern ungestört abziehen durfte (33.). Für Moffat eine logische Folge: „Wir sind nach 15 Minuten richtig gut klargekommen, wurden sicherer und haben jede Chance genutzt.“

Man sieht, dass unser Kader wieder gut bestückt ist. Das macht Mut für die Rückrunde.

Kurz nach dem Wechsel klappte auch der Alleingang des Kapitäns mit sehenswertem Schuss aus 20 Metern zum 4:0 (49.): „Damit war das Ding dann durch.“ Zwar versuchte es der Lokalrivale noch mal, zog Markus Winkelmann aus der Innenverteidigung ins Mittelfeld, wurde auch zielstrebiger – aber Bassen ließ sich auch durch Daniel Airichs sehenswerten Schuss zum 4:1 (60.) nicht bremsen. Marlon Richert erhöhte auf 5:1 (64.), Tesfo Robel gelang das 5:2 (73.).

Bei einigen Kontern hätten die Grün-Roten durch Lukas Zerrenner (67.) sowie Richert (74.) noch für einen richtigen Abschuss sorgen können. Moffat erfreut: „Man sieht, dass unser Kader wieder gut bestückt ist. Das macht Mut für die Rückrunde.“