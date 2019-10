TSV Bassen als Favoritenschreck

Budelmann erzielt Siegtreffer beim 3:2 in Heeslingen

+ Bassens Routinier Heiko Budelmann gelang im Bezirksliga-Hit des Tages das 3:2-Siegtor in Heeslingen. Foto: von Staden

Bassen – Der TSV Bassen entwickelt sich so langsam zum Favoritenschreck in der Fußball-Bezirksliga und machte am Sonntag dank eines 3:2 (1:1)-Erfolges beim Liga-Zweiten Heeslinger SC II einen Sprung in der Tabelle auf Platz drei.