MTV Riede und TV Oyten gewinnen Testspiele

Von: Ulf Horst von der Eltz

Traf doppelt für Riede beim 3:1-Sieg in Bassen: Luca Johanningmeier. Archiv © Albrecht

Siegreich in ihren Tests blieben die Fußball-Bezirksligisten MTV Riede und TV Oyten: Während die Segelhorstkicker 3:1 beim Liga-Rivalen TSV Bassen gewannen, fertigte der TVO den Kreisligisten Bremervörder SC gleich mit 7:0 ab.

Bassen - Riede 1:3. Im letzten Test vor dem geplanten Nachholspiel am nächsten Sonntag in Hülsen kassierte der TSV Bassen eine Niederlage. Das Duell zweier Bezirksligisten verlor die Wiedekamp-Elf 1:3 (0:2) auf dem Oytener Kunstrasen gegen den MTV Riede. „Für uns gab es gute Erkenntnisse, daher bin ich trotz des Resultats nicht unzufrieden“, so Co-Trainer Kai Wessel.

Luca Johanningmeier mit Doppelpack

Das Augenmerk legten die Grün-Roten auf ständiges Angriffspressing, was in Hälfte eins nicht so recht funktionierte. Wessel: „Aggressivität und letzte Bereitschaft, das durchzuziehen, fehlten.“ Kontrahent Riede, eher defensiv ausgerichtet, ging durch einen fein herausgespieltes Tor von Luca Johanningmeier 1:0 in Front (16.). Beim 0:2 (31.) ließ Keeper Claas Moeller eine verunglückte Flanke abprallen, Johanningmeier staubte ab.

Nach der Pause agierten die Bassener besser, erarbeiteten sich auch gute Chancen – trafen im Abschluss aber häufig falsche Entscheidungen. Fabian Thiel verkürzte auf 1:2 (58.), nach Ballverlust erhöhte Denis Schymiczek auf 3:1 (79.) für den MTV.

Oyten – Bremervörde 7:0. Schon wieder ein deutlicher Sieg für den TV Oyten: Im Test gegen den Bremervörder SC setzte sich der Fußball-Bezirksligist gleich mit 7:0 (5:0) durch. „In der ersten Halbzeit haben wir dem Gast nicht den Hauch einer Chance gelassen. Unser Gegenpressing hat super funktioniert“, freute sich Co-Trainer Marius Winkelmann.

Winkelmann lobt Gegenpressing

Der Kreisliga-Zweite wurde unter Druck gesetzt, die Bälle in die Tiefe kamen bei den Blau-Roten prima an, die Positionswechsel klappten. Neuerwerbung Maxime N Guessan Diby eröffnete den Torreigen (7.), Cilian Cordes (23.), Winkelmann (29.), Anton Strodthoff (37.) und Alexander Garuba (43.) erhöhten bis zur Pause auf 5:0. In Hälfte zwei agierten nicht mehr ganz so stark – und der BSC fing sich. So blieb es bei weiteren Tore durch Amadinho Kone (56.) sowie Winkelmann (60.) zum 7:0.