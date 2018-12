Bartolone erstmals unzufrieden

Viel zu jubeln gab es für die Badener Zweitliga-Volleyballer in der Partie beim SV Lindow-Gransee nicht. Am Ende setzte es für den Aufsteiger ein deutliches 0:3. J Foto: Hägermann

Baden - Nein, das war nicht der Tag des Volleyball-Zweitligisten TV Baden. Beim SV Lindow-Gransee musste sich der Aufsteiger am Ende deutlich mit 0:3 (16:25, 21:25, 22:25) geschlagen geben. Daher zeigte sich Trainer Fabio Bartolone auch alles andere als gut gelaunt. „Auch wenn es bei diesem Ergebnis blöd klingen mag. Aber da war definitiv mehr drin. Aber dafür hätten wir deutlich konzentrierter agieren müssen. Von daher bin ich auch das erste Mal in dieser Saison unzufrieden mit der Leistung meiner Mannschaft.“

Schon im ersten Satz war klar zu erkennen, dass die Badener nicht ihren besten Tag erwischt hatten. Und das nutzten die Gastgeber gnadenlos aus und entschieden den Durchgang nach gerade einmal 22 Minuten klar mit 25:16 zu ihren Gunsten. „Da waren wir noch nicht wirklich in der Halle und haben überhaupt keine Mittel gefunden“, sprach Bartolone von zahlreichen Geschenken, die an den SV verteilt wurden. Im zweiten Durchgang wurde es zwar etwas besser, doch letztlich brachten sich die Badener immer wieder selbst in Bedrängnis. Zu viele individuelle Fehler und vergebene Chancen mündeten letztlich im 21:25. Erst im dritten Satz war das Bartolone-Team endlich endgültig in der Dreifelderhalle in Gransee angekommen und lieferte den Gastgebern ein Duell auf Augenhöhe. Doch in den entscheidenden Phasen ließen es die Badener an der nötigen Konzentration und Konsequenz im Abschluss vermissen und mussten sich trotz einer klaren Steigerung mit 22:25 zum 0:3-Endstand geschlagen geben.

Für Fabio Bartolone jedoch kein Grund zur Panik. „Natürlich war das nicht gut. Aber wir wissen, woran es gelegen hat. Daran gilt es jetzt zu arbeiten, und sich so gut wie möglich auf die nächste Partie gegen Moers vorzubereiten. Schließlich wollen wir uns nach Möglichkeit mit einem Erfolgserlebnis in die kurze Weihnachtspause verabschieden. Daher haken wir das Spiel in Gransee jetzt ganz schnell ab“, erklärte Badens Trainer. J kc