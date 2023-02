TSV Intschede: Peter Bartniczak will Revanche

Von: Ulf Horst von der Eltz

Zuversichtlich: Intschedes Peter Bartniczak. © Lakemann

Zuletzt drei Siege in Folge – in den vergangenen sieben Partien nur gegen Primus Oyten II nicht gewonnen: Diese Serie will Peter Bartniczak mit seinen Handballerinnen des TSV Intschede ausbauen. Der Landesligist erwartet am Sonntag (14 Uhr, Gustav-England-Halle) die SG Adendorf/Scharnebeck.

Intschede - Und der Trainer des Tabellenfünften will auch Revanche für das 30:33 vom Saisonstart – der bisher einzige Sieg des Schlusslichts.

Nur Natascha Lukovac fehlt

„Wir nehmen die Favoritenrolle an. Mit zwei Punkten könnten wir den Blick aus dem gesicherten Mittelfeld nach oben richten“, hofft Bartniczak. Bis auf die nach einem Trainingssturz am Ellenbogen weiter verletzte Natascha Lukovac sind alle Intscheder Spielerinnen an Bord.