Intschedes Peter Bartniczak peilt den ersten Saisonsieg an

Von: Kai Caspers

Teilen

Ist zuversichtlich: Oytens Trainer Sebastian Kohls. © häg

Oyten/Intschede – Im Spitzenspiel der Handball-Landesliga geht es für Tabellenführer TV Oyten II zum noch verlustpunktfreien MTV Eyendorf. Noch ohne Sieg ist indes der TSV Intschede, der diese Serie im Kellerduell bei der HSG Bruchhausen-Vilsen beenden will.

MTV Eyendorf - TV Oyten II (Sbd., 17 Uhr). Dass der MTV bis dato noch keinen Punkt abgegeben hat, nötigt Sebastian Kohls schon Respekt ab. Doch überbewerten will Oytens Trainer diese Serie nicht, wenn er sich Eyendorfs bisherige Gegner anguckt. Dennoch erwartet er keine leichte Aufgabe, zumal beim MTV ohne Backe gespielt wird. „Wir haben in der vergangenen Woche einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Das war ansatzweise die Leistung, die ich mir von meiner Mannschaft so vorstelle. Daher hoffe ich, dass es bei allen im Kopf klick gemacht hat und wir nicht wieder in die alten Muster in fremden Hallen verfallen“, ist Oytens Trainer gespannt. „Stehen wir dann hinten noch etwas sicherer und reduzieren unsere Fehler im Abschluss, ist mir nicht bange.“

HSG Bruchhausen-Vilsen - TSV Intschede (Sbd., 15.30 Uhr). Vor dem Derby ist Peter Bartniczak durchaus optimistisch. Und die Zuversicht ist nicht unbegründet, denn mit Theres Meisloh, Henrike Schwittek sowie Cora und Marieke kehren gleich vier Leistungsträgerinnen zurück. Somit fehlt lediglich Valerie Steinhauser nach ihrer Verletzung aus dem vergangenen Spiel. „Die HSG stellt eine offensive Deckung und spielt teilweise sehr hektisch. Davon dürfen wir uns nicht anstecken lassen. Gelingt uns das, sollten wir diese Hürde meistern können.“ kc