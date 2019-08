Barries Chancenwucher wird bestraft

Uphusen - Von Kai Caspers. Schon vor dem Derby am Freitagabend gegen den Heeslinger SC galt es den ersten Nackenschlag für Fußball-Oberligist TB Uphusen zu verkraften. Denn aus heiterem Himmel hatte sich Kerem Sahan verabschiedet und spielt künftig in der Türkei. Die nächsten folgten dann in der Partie. Denn wieder einmal ließ das Team von Fabrizio Muzzicato etliche klare Chancen liegen und kassierte am Ende beim 0:2 (0:0) die nächste vermeidbare Niederlage. Zu allem Überfluss sah Kapitän Ole Laabs fünf Minuten vor dem Ende auch noch die Gelb-Rote Karte.

„Das ist schon der komplette Wahnsinn. Da haben wir wieder so viele Möglichkeiten und treffen schon wieder nicht“, war Muzzicato dann im Anschluss auch etwas ratlos. „Aktuell ziehen wir wohl das Pech an. Und Heeslingen ist dann bei den Kontern einfach clever. Denn besser waren sie nicht und eine klare Linie habe ich auch nicht gesehen“, bezeichnete Uphusens Trainer die Partie eher als Kampfspiel. Etwas anders sah es da schon Heeslingens Oliver Warnke: „Natürlich haben wir vor der Pause etwas Glück gehabt. Aber in der zweiten Halbzeit waren wir klar besser. Und es war auch gut zu sehen, dass wir ein eingeschworener Haufen sind.“

Direkt nach Spielende gab es auf Uphuser Seite somit wieder nur fragende Gesichter. Lediglich Aladji Barrie diskutierte mit seinem Trainer. Dabei hätte er das gar nicht machen brauchen, sondern sich lieber feiern lassen sollen. Denn der Holländer allein hatte genug Chancen für zwei Spiele. Schon in der dritten Minute tauchte er nach tollem Pass von Ramien Safi frei vor dem Heeslinger Tor auf. Doch er setzte den Ball über den Kasten. Pech dann in der 23. Minute als sein Ball nur an die Latte klatschte. In der 34. Minute war er dann wieder frei vor dem Tor, hatte jedoch nicht das Auge für die besser postierten Philipp-Bruno Rockahr und Ramien Safi. Stattdessen war sein Schuss eine leichte Beute für Heeslingens Keeper Arne Exner. Und auch in der 41. Minute kam er nach Safi-Pass einen Schritt zu spät. Die Gäste indes hatten nur eine richtige Chance durch Oliver Gerken (11.) und waren mit dem 0:0 zur Pause gut bedient.

Direkt nach dem Wechsel (49.) tauchte dann Rockahr frei vor dem Tor auf, verpasste jedoch den Abschluss, ehe erneut Barrie (60.) freistehend die Führung vergab. Ab diesem Zeitpunkt änderte sich jedoch das Bild und die Gäste übernahmen fortan das Kommando. In der 67. Minute ging es dann ganz schnell und nach einem perfekt gespielten Konter traf Marco Sobolewski zum 0:1. Nur eine Minute später fasste sich Eugen Uschpol aus 25 Metern ein Herz, doch sein Schuss strich knapp über den Kasten. So kam es, wie es kommen musste. In der Nachspielzeit (90.+4) war erneut Sobolewski nach Konter erfolgreich – 0:2.