DM: Badener Patrick Elling/Ben Wehrkamp mit Platz 20 belohnt

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Als 20. der Beachvolleyball-DM sehr zufrieden: Patrick Elling (l.) und Ben Wehrkamp, U18-Duo des TV Baden. © privat

Angereist waren sie ohne große Erwartungen, am Ende verließen die Beachvolleyballer Patrick Elling und Ben Wehrkamp die Deutsche Meisterschaft mit einem guten Gefühl: Das U18-Duo des TV Baden belegte in Barby den 20. Platz.

Baden – „Wir haben die beste Leistung gebracht, die möglich war. Daher sind wir sehr zufrieden“, bilanzierte Patrick Elling. Vor allem die Tatsache, dass sich die beiden 17-Jährigen im Verlauf stetig steigerten, lässt sie mit einem Lächeln auf die nationalen Titelkämpfe der besten 32 Teams in Sachsen-Anhalt zurückblicken. „Anfangs mussten wir uns an den heftigen Wind gewöhnen. Das klappte dann immer besser, auch in Sachen Abstimmung und Genauigkeit kamen wir prima zurecht“, zeigte sich Elling stolz.

Die NWVV-Vizemeister, an Position 30 gesetzt, verloren in der Vorrundengruppe zunächst gegen die an 3 gesetzten Joris Backhaus/Jorris Müller aus Hessen 0:2 (8:15, 10:15). Es folgte ein 2:1 (9:15, 15:9, 15:13) über Jan Beisel/Kilian Köble aus Heidelberg (Nr. 19), womit als Dritter die Zwischenrunde erreicht wurde. Gegen Maximilian Eckardt/Niklas Kluge aus Friedrichshafen (Nr. 29) war beim 0:2 (8:15, 8:15) nichts zu holen.

Steigerung zu starker Teamleistung

In die Trostrunde um die Plätze ab 17 startete das TVB-Duo mit einem 2:1 (11:15, 15:10, 15:13) über Hannes Lepski/Jannis Pfeifer aus Sachsen (Nr. 17). Dann folgte das spannendste Duell, gegen Lennart Petzold/Simon Schumacher aus Sachsen (Nr. 31) gab es ein 1:2 (7:15, 15:6, 20:22). „Schade, es war ein sehr enges Spiel und hätte auch andersrum ausgehen können“, so Patrick Elling.

Durch ein 2:0 (15:13, 15:12) über Beisel/Köble wurde die starke Performance mit dem Halbfinale der Trostrunde belohnt. Zwar verloren Elling/Wehrkamp 0:2 (10:15, 8:15) gegen Florian Schwarzlose/Richard Wiedmer aus Brandenburg (Nr. 22) und gaben auch das Match um Rang 19 mit 0:2 (13:15, 13:15) gegen Petzold/Schumacher ab – für die gute Teamleistung heimsten die Badener jedoch riesiges Lob ein.