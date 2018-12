Bambas Abschied: Burford lindert den Schmerz – 1:1

Eine seiner letzten Aktionen im Verdener Trikot: Aboubacar Bamba (links, gegen Güldenstern Stades Luca Werth) verabschiedet sich nach dem 1:1 in Richtung Frankreich. J Foto: Ingo Wächter

Verden - Von Ulf von der Eltz. „Mit einer Niederlage im Gepäck wollten wir Tonga nicht gehen lassen. Wir sind ohnehin traurig genug, dass er uns verlassen muss.“ Sascha Lindhorst, Trainer des Fußball-Landesligisten FC Verden 04, rang schon ein wenig mit der Fassung. Nach dem 1:1 (0:1) im letzten Match des Jahres am Sonntag gegen den VfL Güldenstern Stade verabschiedete sich Aboubacar Bamba von seiner Mannschaft, den Defensiv-Mann zieht es aus persönlichen Gründen nach Frankreich.

Und wäre die Partie verloren gegangen, hätte der 22-Jährige einem großen Anteil daran gehabt. Zunächst verschätzte er sich bei einem langen Ball – das Stilmittel schlechthin der Gäste – konnte ihn gerade noch ins Aus köpfen. Nach dem Einwurf war Bamba wie seine Kollegen zu passiv, sodass Michael Stern mit einem trockenen Flachschuss aus 16 Metern das 0:1 markierte (30.).

„In der Halbzeit habe ich noch mal eindringlich gefordert, dass wir dieses Spiel auf keinen Fall abgeben dürfen. Dafür sind wir Tonga zu sehr zu Dank verpflichtet. Er war genauso eine Stütze für die Mannschaft wie umgekehrt“, zeigte sich Lindhorst gerührt. Die Verdener, die den Fans mit zahlreichen Fehlern und schläfrigen Aktionen äußerst schwache 45 Minuten geboten hatten, erhörten den Appell ihres Trainers. Nach der Pause wirkte der FC wesentlich bissiger, übte auch streckenweise genug Druck aus. Letztlich konnten sie ihre spielerische Überlegenheit nicht nutzen, sodass am Ende ein verdientes Remis stand.

Den Abschiedsschmerz etwas lindern konnte Steen Burford, der sich wie schon gegen Rotenburg zum Retter aufschwang. Mit einer Energieleistung markierte der Linksverteidiger erst das 1:1 (65.), als er quer zum Strafraum lief, dabei drei Stader stehen ließ und die Kugel aus 18 Metern flach im Eck versenkte. „Die Szene war exemplarisch, Steen wollte das Tor einfach erzwingen“, meinte Lindhorst. Fünf Minuten vor Schluss verhinderte Burford dann erneut die Pleite, als er auf der Linie stehend einen Schuss von Stern noch abwehrte. Mit einem schnellen Angriff hatte Güldenstern Mittelfeld und Abwehr des FC auseinander gehebelt.

Pech hatten die Reiterstädter, dass sie gerade in der druckvollen Phase nach dem Ausgleich Patrick Zimmermann verloren, der sich bei einem Sturz in der Leistengegend verletzte (71.). Trotzdem hatte Frederik Bormann mit einem Nachschuss aus 13 Metern den Sieg auf dem Fuß, traf aber Keeper Feldtmann in die Arme (76.). Eine Schrecksekunde gab es noch: Jonas Austermann knickte mit dem linken Fuß um und wurde mit Verdacht auf Bänderriss im Knöchel ins Krankenhaus gefahren. Damit wurde das sportliche Geschehen quasi zur Nebensache.