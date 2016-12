Bamba und Co. – ihr Traum vom Glück

Vier Ivorer finden beim FC Verden 04 sportliche Heimat / Asyl beantragt / Wunsch nach Privatsphäre

+ Beim FC Verden 04 haben die Ivorer eine sportliche Heimat gefunden. Von links: Trainer Sascha Lindhorst, Ibrahim Djassa Koua, Aboubacar Sidiki Bamba, Hermann Babe, Abama Diarrassouba und Dolmetscher Andreas Appelhans. J Foto: von der Eltz

Verden - Von Ulf von der Eltz. 2013 haben sie die vom Bürgerkrieg tief zerrüttete Elfenbeinküste verlassen, über einige Umwege gelangten sie im Herbst nach Verden – jetzt erleben sie ihr erstes Weihnachtsfest sowie ihren ersten Jahreswechsel in Deutschland: Ibrahim Djassa Koua und Aboubacar Sidiki Bamba bietet der FC Verden 04 zunächst einmal sportliche eine neue Heimat. Ebenso wie Hermann Babe und Abama Diarrassouba, die schon im Vorjahr nach Deutschland gekommen waren. Dass die Allerstadt auch ihre richtige Heimat werden wird, davon träumen die vier Ivorer. Bisher besitzen sie nur eine Aufenthaltsduldung bis zum Frühjahr – die Anträge auf Asyl sind gestellt.

„Wir tun unser Möglichstes über den Fußball hinaus, damit sie eine Arbeit finden und dann hier bleiben können. Denn auch das stellt für uns eine gewisse Aufgabe dar, damit sie an unserem Leben teilhaben können“, erläutert Sascha Lindhorst die Hilfestellung des Vereins. Gerade in der besinnlichen Zeit sei diese menschliche Komponente erste Bürgerpflicht. Dem Trainer der Landesliga-Elf ist auch klar, wie die nächsten Schritte aussehen müssen: „Zurzeit gehen alle vier zur Schule. Eminent wichtig erscheint mir, dass sie schnell die deutsche Sprache lernen. Denn nur so steigen ihre Chancen, einen Job zu finden und damit dauerhaft hier sein zu dürfen.“ Babe besucht sogar schon das Gymnasium, die anderen drei die Deutsche Angestellten-Akademie, die Qualifizierungsmaßnahmen anbietet.

Im Club sind die Afrikaner längst integriert, die gemeinsame Weihnachtsfeier der ersten und zweiten Herrenmannschaft hat sie zu richtigen FC-Kickern werden lassen. „Auch dafür bedanken wir uns herzlich. Wir haben uns sehr über die Einladung gefreut“, meint der 20-Jährige Bamba stellvertretend für die Kollegen. Und zwar in russischer Sprache, denn wie Koua (ebenfalls 20) lebte der Fan von Weltstar Toni Kroos nach der Flucht zunächst auf der Krim – dort lernten sich beide kennen – ehe die Odyssee das Duo nach Problemen mit den Dokumenten über Finnland nach Verden führte. Für das Gespräch mit dieser Zeitung fungierte Andreas Appelhans, in Russland geborener Stürmer der Kreisliga-Truppe, als Dolmetscher.

Über seine persönliche Geschichte und die Gründe für die Flucht aus dem westafrikanischen Land, in dem Christentum und Islam fast zu gleichen Teilen verbreitet sind, möchte Bamba wie seine drei Weggefährten verständlicherweise wenig sprechen – nur soviel: „Wir lebten in Abidjan, dem Regierungssitz. Mein Vater wurde festgehalten, ich weiß bis heute noch nicht, wo er geblieben ist.“ Koua hat das Schicksal noch härter getroffen, denn sein Vater ist verstorben.

„Wir benötigen Hilfe, um etwas aufzubauen“

Griechenland und die Türkei waren für Babe die Zwischenstationen auf dem Weg nach Deutschland, während Diarrassouba über Italien reiste. Der 19-Jährige Babe hat mittlerweile verinnerlicht, worauf es im Kampf ums Asyl ankommt: „Sprache, Wohnung, Arbeit – wir benötigen alle Hilfe, um uns hier etwas aufzubauen.“ An eine eigene Familie denke er – anders als die Kollegen – indes noch überhaupt nicht. Eines wünschen sich die vier Ivorer aktuell gleichermaßen: Privatsphäre. Denn sie müssen sich ihre Zimmer mit mehreren Leuten teilen.

Natürlich haben Bamba und Co. neben dem persönlichen Glück – „wir werden in Deutschland meist gut behandelt, auch wenn die Leute manchmal reservierter sind als in der Elfenbeinküste“ – ebenfalls Hoffnungen in sportlicher Hinsicht. Der Traum vom Profi-Fußball lebt in allen, wobei Neymar-Fan Hermann Babe die Euphorie etwas bremst: „Um in die 1. oder 2. Liga zu kommen, brauchst du natürlich auch Hilfe und eine Menge Glück.“ Bamba, der in Finnland in einer U20-Akademie kickte: „Wichtig ist der Glaube an sich, nur dann kannst du etwas erreichen.“ Die hiesige Landesliga vergleicht er mit der 4. Liga des skandinavischen Landes. Im Fernsehen können sie kaum mit ihren Idolen fiebern – nur bei gemeinsamen Fahrten nach Bremen, wo im großen Saal geschaut wird.

Dafür haben sie den Weihnachtsmarkt genossen und sogar in Erinnerungen geschwelgt. Babe: „Auch in der Elfenbeinküste gibt es diese Märkte, allerdings nicht so große.“ Überstrahlt wird alles dort jedoch vom 7. August, dem Nationalfeiertag. 1960 war das Land von Frankreich unabhängig geworden.