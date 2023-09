TV Hannover-Badenstedt eine Nummer zu groß: TV Oyten Vampires kassieren 26:39-Niederlage

+ © hägermann Sieben Tore: Oytens Anna-Lena Meyer. © hägermann

Autor Kai Caspers

Der amtierende Meister TV Hannover-Badenstedt war erwartungsgemäß eine Nummer zu groß. Daher hielt sich die Enttäuschung bei den TV Oyten Vampires auch in Grenzen.

Oyten – Eine deutliche 26:39 (10:21)-Niederlage setzte es für die Damen des Handball-Drittligisten TV Oyten Vampires zum Saisonauftakt beim TV Hannover-Badenstedt. Für Thomas Cordes, Trainer des Aufsteigers, jedoch keine große Überraschung. „Das war das zu erwartende Spiel gegen ein Topteam der Liga. Die Mädels haben gerade in der zweiten Halbzeit ordentlich gegengehalten und sich vernünftig präsentiert“, gab es für Cordes auch einige positive Erkenntnisse.

Thomas Cordes sieht eine gute zweite Halbzeit

Der Auftakt – er hätte jedoch schlechter kaum verlaufen können. Zwar glich die siebenfache Torschützin Anna-Lena Meyer zum 1:1 (2.) aus, doch nur wenig später leuchtete ein 1:6 (7.) von der Anzeigentafel. „Wir haben uns von Hannovers Deckung beeindrucken lassen“, verdeutlichte Cordes und reagierte mit einer frühen Auszeit. Wesentlich besser wurde es in der Folge aber nicht. Daher war mit dem 10:21 zur Pause mehr als nur eine Vorentscheidung gefallen. In der zweiten Hälfte bewiesen die Vampires jedoch ihr Kämpferherz und agierten fortan auf Augenhöhe. „Badenstedt hat sicher auch etwas Tempo rausgenommen, aber bei uns lief es auch deutlich besser“, lobte Cordes. Nicht von ungefähr wurde die zweite Hälfte dann auch nur mit zwei Toren verloren. „Heute haben wir ganz deutlich gesehen, zu welchen Leistungen die Topteams in der Lage sind. Wichtig ist, dass wir daraus Erkenntnisse ziehen und künftig ein paar Dinge besser machen“, so der TVO-Coach.

TV Oyten Vampires: Land, Gärdes - Prütt, Majewski (2), Meyer (7), Schmelz, Gerling (4), Woltemade (2/1), Repty, Seidel (1), Peek (5/1), Kennerth, Schengalz (4), Hidde, Johannesmann (1). kc