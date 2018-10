Badens Zweitliga-Volleyballer spielen in Essen wie entfesselt auf – 3:1

Baden - Was für ein Paukenschlag durch die Zweitliga-Volleyballer des TV Baden: So sorgte der Aufsteiger am Wochenende für die größte Überraschung in der Liga und entführte gleich alle drei Punkte mit einem 3:1 (25:16, 25:21, 18:25, 26:24) beim VV Humann Essen. „Wir haben den großen Favoriten geschockt und fast ein perfektes Match abgeliefert. Das war fantastisch“, jubelte Badens Trainer Fabio Bartolone.

Von Beginn an zeigten sich die Badener hoch konzentriert und setzten die von Bartolone vorgeschriebene Marschroute konsequent um. Vor allem mit einem gut getimten Blockspiel und starken Angaben wussten die Gäste die Hausherren zu verunsichern und hatten so schnell eine Führung im ersten Satz inne, die vor gut 250 Zuschauern immer weiter ausgebaut werden konnte.

Nach einem 25:16 schwoll die Brust des TVB merklich an, das gesamte Spiel wurde noch einen Tick sicherer und so ging schließlich auch Satz zwei an den Aufsteiger. „Die Stimmung in der Halle ging danach merklich in den Keller. Die Zuschauer haben dann versucht, mein Team aus dem Konzept zu bringen. Doch all diesen Widrigkeiten haben wir ganz cool getrotzt, auch wenn wir nach der Pause ein wenig haben abreißen lassen und den dritten Satz so abgeben mussten“, so der TVB-Übungsleiter, der vor dem Durchgang Nummer vier die richtigen Worte fand, um seine Jungs wieder in die Erfolgsspur zu bringen.

Dieser Satz war dann auch von Spannung geprägt, doch in den entscheidenden Momenten hatten die Badener immer eine passende Antwort auf die Aufgaben, die ihnen Essen stellte. Letztlich hatte der TVB, bei dem Ole Sagajewski erneut zum wertvollsten Spieler gekürt wurde, nach 104 gespielten Minuten das 3:1 inne.

vst