Badens Volleyballern fehlt am Ende ein Satz

Zweitligist unterliegt im Pokal erst im Finale

+ Coach Fabio Bartolone.

Baden - Nur hauchzart verpassten am Sonntag die Zweitliga-Volleyballer des TV Baden den Sprung in den DVV-Pokal, kehrten aus Oldenburg von der Endrunde des Nordwest-Pokals der Männer mit einem achtbaren zweiten Platz zurück. An diesem letzten Ausscheidungsturnier nahmen neben den Badenern und dem gastgebenden Oldenburger TB noch der Badener Ligakonkurrent FC Schüttorf 09, TSV Buxtehude-Altkloster und Drittliga-Primus SVG Lüneburg II teil.