Badens Volleyballer zu unbeständig

Von: Frank von Staden

Wurde zum besten Badener Spieler in Northeim gewählt: Balint Bencsik. Archi © von Staden

Ärgerlicher Punktverlust für die Badener Volleyballer in der Regionalliga. So unteragen die Schützlinge von Coach Peter-Michael Sagajewski in Northeim knapp mit 2:3. In der Tabelle wird es damit langsam enger.

Baden – Nichts wurde es aus der Pokalrevanche gegen die DJK Kolping Northeim am Sonntag im Mittagsspiel der Regionalliga. So durften die Volleyballer des TV Baden am Ende zwar einen Punkt mit auf die weite Heimreise aus Südniedersachsen nehmen, ärgerten sich aber letztlich über ein 2:3, „das absolut vermeidbar war“, so TVB-Coach Peter-Michael Sagajewski später, der von einem Zwei-Punkte-Verlust sprach.

„Uns hat dieses Mal die Stabilität in unserem Spiel gefehlt. Daran müssen wir also weiter arbeiten, obwohl ich dachte, wir wären da schon etwas weiter“, sah der Badener Übungsleiter allerdings einen perfekten Start für seine Schützlinge, die den ersten Satz klar dominieren konnten und diesen dann auch mit 25:15 sehr deutlich gewinnen konnten. „Wir starten trotz sehr früher Anreise furios und wach, dominieren den Gegner, haben eigentlich alles im Griff, um diesen dann aber im zweiten Satz völlig zu lockern. Wir bauen zu wenig Druck auf und verlieren dann nicht nur 22:25, sondern kommen auch im dritten Satz nicht richtig aus der Hüfte und es steht auf einmal 1:2 nach einem 24:26“, zeigte sich Sagajewski etwas verärgert. Denn im vierten Durchgang bewiesen die Badener, was eigentlich in ihnen steckt – 25:18. So mussten beide Teams, die sich absolut auf Augenhöhe begegneten, nachsitzen und in den Tiebreak. Sagajewski: „Dass wir den dann abgeben, war ebenso vermeidbar wie die Satzverluste zuvor. Wir haben da einfach zu oft zu inkonsequent gehandelt und haben dem Gegner erneut zu viel Raum gelassen, um sein Spiel aufzuziehen. Klar sieht es noch geschmeidig in der Tabelle aus, doch es wird sichtlich enger!“