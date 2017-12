Badens Volleyballer beschenken sich selbst

Baden - Von Frank von Staden. Eine erstklassige sportliche Reaktion auf die bittere 2:3-Pleite am Vorsonntag gegen Mondorf und den darauffolgenden kleinen Nadelstichen von Außen im Nachgang zeigten am Sonntag die Drittliga-Volleyballer des TV Baden, die das Tabellenschlusslicht VSG Ammerland mit einem 1:3 im Gepäck auf die Heimreise schickten.

Mit 25:19, 19:25, 25:21 und dann noch einmal deutlich mit 25:14 behielten die Hausherren dabei die Oberhand, leisteten sich nur in Satz zwei einen Hänger, nachdem sie im ersten Abschnitt eine bärenstarke Leistung ablieferten und den Gästen mit satten Aufschlägen, die vor allem Ole Sagajewski reihenweise übers Netz prügelte, so richtig einheizten.

„Die Jungs haben gleich zu Beginn Druck ohne Ende ausgeübt. Das war klasse! Den haben wir dann in Satz zwei vermissen lassen, haben zudem zu viele leichte Fehler auch in den Angaben produziert. Allerdings konnten wir das sehr schnell korrigieren. Das war am Ende eine gute Vorstellung und ein ordentlicher Jahresausklang. Damit behalten wir uns Ziel, das da Platz drei heißt, weiter fest im Auge und haben uns für die Rückrunde nun eine starke Ausgangsposition geschaffen“, übte TVB-Coach Peter-Michael Sagajewski dieses Mal nur hauchzarte Kritik.

+ Ein starker Block ist die halbe Miete: Das zeigen hier Badens Ole Seuberlich (9) und Maksym Loskutov. © von Staden

Großen Grund zum mäkeln hatte der Übungsleiter dann auch weiß Gott nicht. Denn auch im dritten Satz, als den Gästen einige starke Punkte gelangen, ließen sich die Badener nicht beirren. Nach einer 12:7-Führung kamen die Ammerländer bis auf 19:20 heran, schnupperten kurz an einem zweiten Satzgewinn. Doch erneut ein Hammeraufschlag von Ole Sagajewski zum 23:20 und letztlich der wieder einmal bärenstark und sehr variabel angreifende Alexander Decker mit dem 25:21 zogen dem Tabellenkellerkind letztlich den Zahn.

„Dass Baden einen geilen Volleyball spielen kann, ist bekannt. Doch in diesem dritten Satz waren wir dran. Letztlich war er spielentscheidend. Denn nach zwei krassen Fehlentscheidungen gegen uns haben wir die Köpfe hängen lassen, waren völlig aus dem Rhythmus. Das darf eigentlich nicht passieren, doch danach waren wir leer“, gab sich Ammerlands Trainer Torsten Busch, der am Sonntag Geburtstag hatte und sich natürlich ein außergewöhnliches Geschenk von seiner Mannschaft in Form von drei Punkten gewünscht hätte, später angefressen. Dabei ging es im strittige Netzberührungen, die beide Male zugunsten der Badener gewertet wurden. „Ich sehe das zwar nicht ganz so wie Buschi, doch er ist nun einmal ein sehr impulsiver und engagierter Trainer an der Linie“, so Peter-Michael Sagajewski, der ein sehr freundschafliches Verhältnis zu seinem Pendant pflegt.

Durch dieses vorzeitige Weihnachtsgeschenk überwintern die Badener auf Tabellenplatz vier.