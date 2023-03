TV Baden: U18-Volleyballer verpassen DM

Von: Frank von Staden

Hart umkämpftes Endspiel: Die U18 des TV Baden, hier mit Bennet Decker beim Angriffsschlag, verpasste durch ein 1:2 gegen USC Braunschweig den Nordwestdeutschen Titel und damit auch das DM-Ticket. © Elling

Der Traum von der Teilnahme an den Deutschen Nachwuchs-Volleyballmeisterschaften in Ludwigsburg Ende April platzte für die männliche U18 des TV Baden erst im Finale um den Nordwest-Titel. Das Team unterlag Gastgeber USC Braunschweig 1:2.

Baden – Mussten sich die Schützlinge von Peter-Michael Sagajewski schon in der Vorrunde bei den Nordwestdeutschen Meisterschaften in Braunschweig den Hausherren vom USC mit 1:2 hauchzart beugen, so zogen die Weserstädter mit demselben Ergebnis auch im Endspiel den Kürzeren und nahmen so letztlich den undankbaren zweiten Platz ein.

„Undankbar, weil in diesem Jahr eben nur der Erste an der DM teilnehmen kann. Klar, dass da bei uns allen erst einmal der Frust nach dem Turnier vorherrschte. Doch letztlich haben sich die Jungs ja wirklich hervorragend bis ins Endspiel durchgebissen. Und das war dann ein fantastisches Spiel auf Augenhöhe, in dem wir uns erneut erst im Tiebreak geschlagen geben mussten. Nein, sportlich war es wirklich ein fettes Ding. Die Mannschaft kann mit ihrer Leistung absolut zufrieden sein“, konstatierte da später der Badener Übungsleiter.

Den ersten Satz verloren die Badener knapp mit 23:25, den zweiten dominierten sie dann ebenfalls hauchzart mit 25:22. Und im Entscheidungsdurchgang hieß es letztlich 15:12 für die Braunschweiger, die somit den NWVV im April bei der DM in Baden-Württemberg vertreten werden.

Durch Gruppenphase marschiert

Durch die Gruppenphase mit insgesamt neun Teams spazierten die Badener förmlich, in der Zwischenrunde gab es dann ebenfalls ein 1:2 gegen Braunschweig, ehe ein 2:0-Erfolg über Tecklenburg das Halbfinale bedeutete. In dem standen die Achimer dem TSV Giesen gegenüber. Auch hier ließen die Sagajewski-Jungs wenig anbrennen, setzten sich mit 25:18 sowie 26:24 durch. „Auch dieses Spiel war auf sehr hohem Niveau“, urteilte der Übungsleiter später.

Endstand: 1. USC Braunschweig, 2. TV Baden, 3. TSV Giesen, 4. SVG Lüneburg, 5. Tecklenburger Land, 7. Oldenburger TB, 8. TV Jahn Wolfsburg, 9. DJK Kolping Northeim.