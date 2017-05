Badens Volleyball-Herren dominieren in der Relegation zur 2. Liga

Traum kann zur Wirklichkeit werden

+ Fahrstuhl aufwärts: Gut einen Meter über der Netzkante ballert Fynn Haverland, der am Sonntag überraschend seinen Volleyball-Ausstieg bekannt gab, das Leder ins Pinneberger Feld.

Baden - Von Frank von Staden. Was für eine ausgelassene Party am Sonntagabend in der Lahofhalle: Nachdem die Badener Drittliga-Volleyballer bereits zwei Tage zuvor das Hinspiel der Relegation zur 2. Liga beim VfL Pinneberg deutlich mit 3:1 dominieren konnten, taten sich die Mannen um Coach Peter-Michael Sagajewski zwar im Rückspiel mit der nun vermeintlichen Favoritenrolle etwas schwerer, gewannen aber letztlich auch diese Begegnung mit 3:1 und warten nun darauf, dass ein Platz in der 2. Bundesliga frei wird.