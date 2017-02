Badens U12-Volleyballer gewinnen Bezirkstitel

Baden - Wieder einmal hat die Volleyball-Sparte des TV Baden Grund zum Jubeln. Auf der Bezirksmeisterschaften in der Altersklasse U12 in Harsefeld gewann die Mannschaft um die beiden Trainer Günter Kraus und Frank Burmeister den Titel und qualifizierte sich damit für die Landesmeisterschaft, die am 2. April die SVG Lüneburg austrägt.

Der TV Baden I (Bild, rechts) behauptete sich gegenüber fünf Konkurrenten. Einer davon war TV Baden II, der Fünfter wurde. Der TV Baden I schaltete in der Vorrunde die zweite und dritte Lüneburger Mannschaft aus. Nach dem Sieg über den VfL Stade trafen die Kreisverdener im Finale auf SVG Lüneburg I, der in drei spannenden Sätzen besiegt wurde. Der TV Baden II verlor seine beiden Gruppenspiele gegen Lüneburg I und Stade, siegte gegen Lüneburg III.