Badens Nachwuchsbeacher sehr erfolgreich

Eine starke Vorstellung lieferten am Wochenende die Nachwuchsvolleyballer des TV Baden beim U14-Cup in Lintorf ab, an dem insgesamt acht Teams teilnahmen. So reiste der Achimer Tross gleich mit vier Mannschaften an. Und nach der Gruppenphase standen sich dann tatsächlich ausschließlich Badener Jungs im Halbfinale gegenüber. Diese wurden nach packenden Matches jeweils erst im Tiebreak entschieden. Am Ende standen Ben Kernebeck (3.v.r.) und Johann Hünecke (4.v.l.) als Gesamtsieger fest. Sie bezwangen im Finale Milan Behrens (l.) und Ben Wehrkamp (2.v.l.). Im Spiel um Platz drei siegten Tjark Nienstädt (3.v.l) und Niklas Burmeister (4.v.r.) gegen Eric Görn und Patrick Elling (r.). - Foto: Elling