Badens Beacher wieder erfolgreich

Baden - Die Volleyballer des TV Baden mischen derzeit die Beacher-Szene in Niedersachsen aber mal so richtig auf. Nicht nur im Herren-, sondern vor allem auch im Juniorenbereich. So sahnten die Badener am vergangenen Wochenende wieder einiges ab.

Richtig in Fahrt waren dabei Luca Ahrendt und Erkan Kahraman, die sich beim B-Cup in Gifhorn am Samstag souverän Platz eins sicherten. Nur einen Tag später reichte es beim B-Cup in Wilhelmshaven zum Einzug ins Halbfinale, das verloren ging. Platz vier am Ende war aber beileibe kein Misserfolg, denn aufgrund des Kräfteverschleißes war einfach nicht mehr drin. Kahraman: „Da wir nach Gifhorn ziemlich kaputt waren, haben wir uns für Wilhelmshaven vorgenommen, dass jeder Erfolg nur noch Bonus ist. So war es für uns positiv überraschend, dass wir als Gruppensieger im Viertelfinale standen. Hier konnten wir uns noch mit 2:0 durchsetzen. Im Halbfinale wurden dann die Konzentrationsschwächen insbesondere in der Annahme bemerkbar.“ So setzte es erst ein klares 0:2 und auch im Spiel um Platz drei war keine Luft mehr da – 0:2. Kahraman: „Immer wieder gab es zwar schöne Ballwechsel mit abwechselnd gutem Ende für beide Seiten. Am Ende haben wir aber deutlich mehr Side Out-Fehler gemacht und somit verdient verloren. Insgesamt sind wir mit unserem Auftreten sehr zufrieden und freuen uns auf den B-Cup in Baden am kommenden Wochenende!“ Das ist dann wieder randvoll mit Beach-Volleyball am Lahof gepackt. Denn es findet auch noch ein C-Cup (m/w) statt.

Diesen beiden Events wird Badens Volleyball-Manager Peter-Michaels Sagajewski wohl nur bedingt beiwohnen können, weilt er doch gemeinsam mit Marko Gerken von Donnerstag bis Samstag bei einem Bundesliga-Manager-Ausbildungslehrgang. „Da werden wir sicher einiges lernen und mitbringen können“, so Sagajewski.

Gut in Form präsentierten sich zuletzt auch die stark geförderten Nachwuchsvolleyballer. Der erst 14-jährige Laurenz Meyer und der ein Jahr ältere Thorben Coordes trumpften bei einem D-Cup in Hannover groß auf und landeten dort auf einem sehr starken fünften Platz. Beide gehen am kommenden Sonnabend nun gestärkt in Winsen/Luhe in die Nordwestdeutschen Meisterschaften für U16-Junioren. Laurenz Meyer nimmt in Winsen dann einen Tag später gemeinsam mit Johann Hünecke auch noch an den U17-Meisterschaften teil. Sagajewski: „Hier geht es um die Quali für die DM. Ich traue beiden einiges zu!“

Nicht minder erfolgreich kehrten schließlich drei Badener Paare vom U14-Cup in Northeim zurück, für das insgesamt sechs Teams gemeldet hatten. Im Spiel jeder gegen jeden dominierten am Ende Ben Kernebeck und Johann Hünecke vor ihren Vereinskollegen Niklas Burmeister und Bennet Decker. Auf Rang vier landeten schließlich David Fuchs und Tjark Nienstedt. J vst