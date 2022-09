Badener Volleyballer müssen auswärts ran

Von: Frank von Staden

Teilen

Erwartet am Sonnabend mit seinem neuen Team Bremen 1860 den TV Baden II: Ole Seuberlich. © von Staden

Die ersten Auswärtsaufgaben stehen an diesem Wochenende für die beiden Volleyball-Herren des TV Baden an. Dabei gastiert der Regionalligist am Sonnabend (15.30 Uhr) beim VC Osnabrück, währen die Zweite zur selben Zeit in der Oberliga im Zweitspiel (ca. 17 Uhr) bei Bremen 1860 aufschlägt.

Baden – Coach Peter-Michael Sagajewski wird dabei mit er 1. Herren nach Osnabrück anreisen, „da in dieser Liga Traineranwesenheit Pflicht ist“, so der Übungsleiter beider Badener Teams. Der Gegner sagt dem Coach dabei nur wenig. Der unterlag zwar zum Saisonstart in Hannover mit 1:3, während die Badener ihr Auftaktmatch klar mit 3:0 gegen Lüneburg II gewannen, „dennoch sind wir dort beileibe kein Favorit! Natürlich wollen wir auch dieses Spiel letztlich für uns gestalten, doch wir müssen von Beginn an hellwach sein. Denn Osnabrück hat alle Sätze in Hannover eng gestalten können, den dritten mit 32:30 für sich entschieden. Da sind wir gut beraten, wenn wir nicht lange rumeiern“, fordert Sagajewski Konzentration vom ersten Aufschlag an. Fehlen werden Nick Sörensen (Beruf) sowie Benjamin Tietje (privat).

Höchst reizvoll dürfte dann auch die Aufgabe der Badener Nachwuchcrew bei Bremen 1860 sein. Treffen die TVB-Youngster doch auf das halbe Badener Ex-Team, das in der 2. Liga noch vor ein paar Monaten um Punkte kämpfte und sich dann aber auflöste. Spielertrainer ist dort Ole Seuberlich, der in Björn Hagestedt, Jannik Haats und Moritz Wanke auf enorm viel Erfahrung bauen kann. Betreut wird das TVB-Team von Sven Tödter.