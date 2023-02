Badener Volleyball-Teams stehen kurz vor der Ziellinie

Von: Frank von Staden

Ist optimistisch für das Wochenende: Coach Peter-Michael Sagajewski. © vst

So langsam biegen die Volleyballer des TV Baden auf die Ziellinie ein. Während das Regionalliga-Team am Sonnabend beim VfL Lintorf seinen vorletzten Auftritt in dieser Saison hat und aufgrund des gesicherten Mittelfeldplatzes in der Tabelle befreit aufspielen kann, hat die eine Klasse tiefer angesiedelte Reserve mit ihren „jungen Wilden“ noch vier Partien vor der Brust.

Baden – Zwei davon bestreiten sie am Sonntag ab 11 Uhr in der Lahofhalle gegen den Oldenburger TB II sowie danach gegen die SG Buxtehude-Altkloster.

An das Hinspiel gegen Lintorf haben die Badener ganz gute Erinnerungen, konnte die Partie doch als 3:1-Sieg verbucht werden. „Wir brauchen noch einen Punkt, um auch die theoretische Möglichkeit auszuschließen, doch noch absteigen zu können. Aber klar, wir wollen natürlich erneut drei mitnehmen“, zeigt sich da Coach Peter-Michael Sagajewski optimistisch. Fehlen werden Björn Wellmann (krank) und erneut Nick Sörensen (Arbeit).

Auch die Reserve kann tags darauf befreit aufspielen, obwohl sie in arger Abstiegsnot steckt. Sagajewski: „Da bauen wir gar kein Druck auf. Die Jungs haben jetzt dreimal gewonnen, sind auf einem guten Weg. Es kommen starke Gegner, doch mein Team ist beileibe nicht chancenlos!“ vst