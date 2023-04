Volleyball: TV Baden zieht aus der Regionalliga zurück

Von: Ulf Horst von der Eltz

Verkündet den Rückzug von Baden I aus der Regionalliga: Peter-Michael Sagajewski. © häg

Der TV Baden spielt in der nächsten Saison nicht mehr in der Volleyball-Regionalliga. Aus personellen Gründen wird die Erste der Schwarz-Weißen mit jungen Akteuren für die Oberliga gemeldet, während die Zweite in der Verbandsliga an den Start geht. Peter-Michael Sagajewski ruft den Kurswechsel aus.

Baden – Es ist der zweite Rückzug innerhalb von nur zwölf Monaten: Verzichteten die Volleyballer des TV Baden vor einem Jahr freiwillig auf die 2. Bundesliga und meldeten lediglich für die Regionalliga, ist nun auch in dieser Klasse Schluss. Trotz des sportlichen Verbleibs geht Coach Peter-Michael Sagajewski mit der Mannschaft nächste Saison als Oberligist an den Start. Die Zweite wird dann in der Verbandsliga auf Punktejagd gehen.

Der Rückzug ist keinesfalls als Zusammenbruch zu werten. Vielmehr streben wir auf der Basis des Bestehenden eine Neuausrichtung mit dem Fokus auf der Jugendarbeit an.

„Unter den personellen Voraussetzungen ist die Regionalliga nicht mehr machbar“, begründete Sagajewski am Dienstag auf Nachfrage dieser Zeitung den Entschluss. Und „Mister Volleyball“ des TVB ruft quasi einen ganzheitlichen Kurswechsel aus: „Der Rückzug ist keinesfalls als Zusammenbruch zu werten. Vielmehr streben wir auf der Basis des Bestehenden eine Neuausrichtung mit dem Fokus auf der Jugendarbeit an.“ Denn im Nachwuchsbereich könne der Verein jetzt alle Teams nach einem Zulauf mit Trainern bestücken: „Mit diesem Pfund formieren wir uns neu.“

In der Oberliga-Mannschaft, die Sagajewski als Coach unter seinen Fittichen haben wird, spielen die jungen Akteure, die in der zurückliegenden Saison als TVB-Zweite trotz aller Anstrengungen als Letzter dieser Klasse abgestiegen sind. „Wir haben dort eine Reihe Abiturienten, für die es in der Regionalliga mit starken Auf- und Absteigern von oben äußerst schwer geworden wäre“, meint der Trainer.

Sörensen, Kernebeck und Weiß gehen

Zudem verabschiedeten sich aus der bisherigen Ersten wichtige Spieler: Nick Sörensen zieht es zurück zu 1860 Bremen, Max Kernebeck sucht mit Trainer-Vater Werner in der 2. Liga eine Herausforderung, David Weiß wartet auf die Zusage für Stipendium für ein dreijähriges Studium in die USA. „Sie waren mal die Speerspitze unsere jungen Leute in der Zweitliga-Truppe“, blickt Sagajewski, der alle weiteren Talente halten will, auf die erfolgreichen Jahre zurück. Erhoffte Comebacks von Alex Decker und Benedikt Gerken für den TVB seien utopisch – sie würden sich mit Bitterfeld in der 1. Liga durchbeißen wollen.

Die Zweite nimmt den Platz in der Verbandsliga ein, spielt mit den Routiniers, die in „Selbstverwaltung“, wie es Sagajewski nennt, trainieren werden – unter Federführung von Leander Schulz, dem die Zeit für höheres Spielen wegen seiner Prüfungen zum Physiotherapeuten zu knapp wurde. Der große Blick in die Glaskugel verbiete sich unter all den Voraussetzungen für Sagajewski: „Wir schauen jetzt von Jahr zu Jahr.“