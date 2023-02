TV Baden: U20-Volleyballer trauern DM-Ticket nach

Von: Ulf Horst von der Eltz

Eine seiner letzten Aktionen für die U20 des TV Baden: Connor Landon (links, hier gegen Tecklenburg), der jetzt altersbedingt ausscheidet, verpasste mit seinem Team als Dritter der Nordwestdeutschen das DM-Ticket. © Elling

Da flossen sogar Tränen: Ein einziger Hänger in einem ansonsten bärenstarken Turnier ließ für die U20-Volleyballer des TV Baden den Traum vom DM-Ticket platzen. Ausgerechnet im Halbfinale der Nordwestdeutschen Meisterschaft leistete sich die Mannschaft von Peter-Michael Sagajewski ein 1:2 gegen Gastgeber Tecklenburger Land Volleys. Mit einem versöhnlichen 2:0 im kleinen Finale über SVG Lüneburg und dem dritten Platz kehrten die Badener heim.

Baden – „Klar war die Enttäuschung riesig. Aber die verpasste DM-Teilnahme schmälert keinesfalls die Top-Gesamtleistung. Das und das tolle Rahmenprogramm dürften in Köpfen und Herzen der Jungs haften bleiben“, zeigte sich Trainer Sagajewski trotz der Bitterkeit stolz auf seine Truppe.

Die hatte sich mit vier 2:0-Siegen durch Gruppenspiele und Zwischenrunde äußerst selbstbewusst und zielstrebig ins Halbfinale gespielt. Dabei auch Tecklenburg 25:12, 28:26 in die Knie gezwungen. „Es ist immer blöd, zweimal gegen dieselbe Mannschaft spielen zu müssen“, meinte Sagajewski. Zumal Tecklenburg im Halbfinale von 100 Fans in enger Halle frenetisch nach vorne getrieben wurde.

Duo verpasst die letzte Chance

Das schien den TVB zunächst jedoch überhaupt nicht zu belasten, mit 25:17 düpierten die Talente aus dem Kreis Verden das Heimteam im ersten Satz. Dann wurde urplötzlich der Zugriff verloren, Baden produzierte Eigenfehler, kam so ins Trudeln und baute den Kontrahenten auf. 16:25 und 7:15 im Tiebreak hieß es am Ende. „Es war eine Mischung aus Angst vor der eigenen Courage, nachlassender Defense und aufkommendem Gegner. In Summe reichte es nicht ganz“, resümierte Trainer Sagajewski.

Im Spiel um Platz drei lagen die enttäuschten Badener dann gegen Lüneburg gar 1:10 hinten, bevor sie realisierten, dass auch Bronze bei einer Nordwestdeutschen nicht zu verachten ist. Satz eins wurde noch 28:26 gewonnen, es folgte ein 25:22. Während die meisten im nächsten Jahr die DM-Teilnahme schaffen können, ist für Connor Landon und Laurenz Meyer nun altersmäßig Schluss in der U20. Lobend erwähnte Sagajewski seinen Libero Noah Landon.