Baden II trumpft nochmal auf

Baden - Der Meister machte seinem Namen alle Ehre: Volleyball-Verbandsligist TV Baden II, der den Titel schon in der Tasche hatte, trumpfte am letzten Saisonspieltag zu Hause in der „Festung an der Weser“ gegen den Oldenburger Vorstadtclub TuS Bloherfelde beim 3:1 (25:13, 25:15, 23:25, 25:17) und gegen den Vareler TB beim 3:0 (25:11, 25:21, 25:17) mächtig auf.

„Bloherfelde war der erwartet unangenehme Gegner, weil sie noch Chancen auf den Abstiegsrelegationsplatz hatten. Aber wir spielten die Partie souverän herunter“, so Erfolgstrainer Werner Kernebeck. Damit steigen Bloherfelde und der TV 01 Bohmte ab. Wenn die SG Ofenerdiek/Ofen ihre Abstiegsrelegation Ende April verliert, könnte der nächste Oldenburger Club aus der Liga rutschen.

„Varel war die einzige Mannschaft, gegen die wir verloren hatten. Entsprechend motiviert traten wir an und schlugen sie in drei Sätzen.“ Und Kernebeck weiter: Meisterschaft und Aufstieg feierten wir mit unseren Fans. Nun pausieren wir sechs Wochen und starten die Vorbereitung nach den Relegationsspielen für die Oberliga.“

Apropos Relegation: Die TVB-Erste spielt bekanntlich am letzten April-Wochenende um den Aufstieg in die 2. Bundesliga – und etwas unbemerkt, weil der Focus auf die beiden Top-Teams liegt, könnte auch Baden III in der Bezirksliga aufsteigen. Als Vizemeister hinter Bremen 1860 IV tritt die Mannschaft in der Relegation erst gegen Twistringen und nach einem Sieg gegen Geestemünde an.

woe