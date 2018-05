Sagajewski/Loskutov chancenlos  auf Norderney

Baden - Nichts zu holen gab es über Pfingsten für die beiden Badener Beachvolleyballer Ole Sagajewski und Maksym Loskutov beim legendären White Sands Festival auf Norderney, ein NWVV-Landesverbandsturnier der Kategorie 1+. Am Ende setzte es gleich am ersten Tag zwei Niederlagen, sodass es für beide auf der Nordseeinsel hieß: One-Two-Barbecue.

Allerdings hatte das Badener Gespann auch zwei echte Brocken vor die Nase gesetzt bekommen. So mussten sie als Letzte der Setzliste gleich zu Turnierbeginn gegen die an Eins gesetzten Rüsselsheimer Becker/Schröder ran, die letztlich bis ins Finale durchstürmten, dort aber vor voller Hütte schließlich an Alexander Walkenhorst und Sven Winter scheiterten. „Satz eins haben wir bis zum 12:12 eigentlich noch gut gestalten könen, doch dann wurde deren Aufschlagdruck immer stärker und uns schwammen die Felle davon“, so Ole Sagajewski, der aber eingestand, „dass wir beim 15:21 und 10:21 einfach auf verlorenem Posten standen. Paul Becker ist nicht umsonst derzeit Deutschlands drittbester Beacher!“

So ging es in die Loser Runde gegen Start/Wernitz, ein Team, dass vor allem von viel Erfahrung profitiert. „Doch dieses Spiel hätten wir durchaus auf Augenhöhe bestreiten können, haben dann aber am Ende zu viele einfache Fehler produziert. Wir haben es nicht hinbekommen, unseren Kopf anzulassen. Da hatten wir Sand im Getriebe“, so Sagajewski, der mit seinem Partner dadurch auch in diesem Match wenig zu bestellen hatte und deutlich mit 12:21 und 15:21 unterlag. Somit kamen beide nicht an die Fleischtöpfe, in denen eine Gesamtgewinnsumme von 37 500 Euro köchelten. Weiter geht es für die beiden Zweitliga-Spieler des TV Baden am 2. Juni in Nechen mit einem A-Cup. - vst