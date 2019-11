TV Baden rockt die Hauptstadt

Baden – Außer Spesen nichts gewesen? Von wegen! Das Doppelspiel-Wochenende der Badener Zweitliga-Volleyballer mit der Partie in Lindow-Gransee am Samstagabend sowie der Begegnung beim Aufsteiger VCO Berlin war am Ende doch noch von Erfolg gekrönt. So musste sich das Team von Neu-Coach Werner Kernebeck am Sonnabend zwar in Brandenburg mit 1:3 beugen, in der Hauptstadt gab es dann aber einen 3:2-Krimisieg nach 0:2-Satzrückstand.

In Lindow ging es für den TVB eigentlich gleich ordentlich los, verbuchten die Mannen um Diagonalspieler Ole Seuberlich, der am Ende zum MVP im Team der Schwarz-Weißen gewählt wurde, gleich einmal einen 3:0-Lauf. Der erste Satz verlief dann sehr eng, hatten die Gäste bei 24:23 gar Satzball, am Ende aber hatten die Ostdeutschen mit 26:24 die Nase vorn. In Durchgang zwei lief dann indes nicht viel beim Team von der Weser, erspielte sich Lindow satte acht Satzbälle – 25:17. Nach einer kurzen Verschnaufpause kamen die Badenerwie in Durchgang eins gut aus der Kabine, gingen mit 4:1 in Front. Zwar hieß es noch einmal 18:19, am Ende aber war der Anschluss beim 25:22 geschafft. Auch Satz vier begann vielversprechend nach einer 3:0- und 8:6-Führung. Dann aber übernahm Lindow das Zepter, wurde in seiner Spielweise immer sicherer und machte am Ende mit dem 25:18 den Sack zu.

Nach einer Hotelübernachtung in der Hauptstadt ging es dann ins Sportforum Berlin gegen den mit Youngstern gespickten VCO, ein Sportinternatsteam, in dem auch der hochtalentierte Bassener Zuspieler Benedikt Gerken aktiv ist. Die ersten beiden Sätze gingen dabei mehr oder minder deutlich an die Hausherren, die sich einfach wacher präsentierten – 25:20, 25:22. Die Badener allerdings ließen sich nicht beirren und stecken vor allem den Kopf nicht in den Sand. So verbuchten sie in Durchgang vier eine erstmalige Führung im laufenden Match (8:7, 11:8) und behielten auch beim Satzball kühlen Kopf – 25:23. Dass brachte die Gastgeber irgendwie aus dem Rhythmus, den TVB indes verlieh dieser Satzgewinn Flügel. So erspielten sich die Gäste sechs Satzbälle in Durchgang vier, siegten am Ende mit 25:21 – Tiebreak. Bis zum 8:7 für die Berliner konnte sich kein Team einen leichten Vorsprung erarbeiten, dann aber zeigten die Badener unglaublich viel Moral und Willen, legten einen Zwischenspurt zum 13:9 hin, der am Ende zum doppelten Punktgewinn reichte. Um 19.25 Uhr war ein 15:10 eingetütet, Ole Sagajewski zudem zum wertvollsten Spieler der atemberaubenden Begegnung gewählt.

„Unglaublich, was die Jungs hier geleistet haben. In Lindow hatte sich schon angedeutet, dass sie auch in der Niederlage ihre Stärken gesehen und diese dann hier in Berlin aufs Feld gebracht haben. Es ist ein befreiendes Gefühl. Denn unsere Mannschaft hat auch in den heißen Phasen kühlen Kopf bewahrt! Einfach nur genial, wie sie hier die Hauptstadt gerockt hat“, jubelte nach Spielschluss Manager Peter-Michael Sagajewski und lobte auch den Neu-Coach: „Er hat gleich die das richtige Feeling gehabt und die richtigen Signale gesendet.“ vst