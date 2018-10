Ingrid Koldewei wird Deutsche Meisterin

Gold in Hannover mit dem Kleinkaliber

Baden - Völlig überraschend holte sich Ingrid Koldewei vom SV Posthausen, die in Hannover für den SV Baden an den Start ging, den Titel der Deutschen Meisterin im Schießen. In der niedersächsischen Hauptstadt startete sie in der schweren Disziplin Kleinkaliber (KK) 50 Meter (sitzend), Senioren Klasse V. Sie schoss sehr gute 310,1 Ringe in den Serien 104,6 / 102,0 und 103,5. Die für den SV Baden startende Koldewei holt sich damit nach diversen Kreis- und Landesmeistertitel endlich auch die Krone im Schießsport des Deutschen Schützenverbandes (DSB) und damit verbunden die Goldmedaille.