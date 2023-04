Volleyball-Verbandspokal: Starker TV Baden II verpasst Endspiel nur knapp

Von: Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Alles gegeben im Halbfinale: Hannes Müller (weißes Trikot) und Ben Wehrkamp verloren mit dem TV Baden II denkbar knapp 1:2 gegen USC Braunschweig II. Am Ende blieb der vierte Rang im Verbandspokal. © Hägermann

Der reine Blick auf die Ergebnisse mag enttäuschen. 1:2 im Halbfinale, 0:2 im Spiel um Platz drei – aber mit der Leistung seines TV Baden II in der Endrunde um den Volleyball-Verbandspokal zeigte sich Trainer Peter-Michael Sagajewski überaus zufrieden.

Baden – „Wir haben ein tolles Spiel im Halbfinale geliefert. Das bleibt in Erinnerung. Nach dem knappen 1:2 war die Luft raus, sodass im Spiel um Platz drei nicht mehr viel drin war,“ bilanzierte der Coach. Gegen den USC Braunschweig II ging es im ersten Satz dramatisch eng zu, die Gastgeber setzten die taktischen Vorgaben prima um.

Sagajewski fühlt sich benachteiligt

Zu Sagajweskis Leidwesen sei seine Mannschaft in der entscheidenden Phase vom Schiedsrichter benachteiligt worden: „Erst ließ er einen technischen Fehler beim USC ungestraft, was Unmut von den Fans hervorrief. Der Unparteiische ließ sich auf Diskussionen mit Zuschauern ein – und pfiff wenig später einen technischen Fehler bei uns ab. Das darf eigentlich nicht passieren, wenn er den ersten durchgehen lässt.“ Der TVB-Coach vermutet, dass ein Zeichen gesetzt werden sollte, wer das Sagen habe. 27:29 verlor der Oberliga-Absteiger gegen den Klassenrivalen diesen Krimi.

TVB kommt zurück - verliert aber Tiebreak

Aber Baden II kam in Durchgang zwei zurück, legte ein solides 25:19 aufs Parkett der Lahofhalle. So ging es in den Tiebreak, in dem es erneut Spitz auf Knopf stand und die Gastgeber abermals hauchdünn unterlagen – 13:15. „Klar ist die Enttäuschung da, das Ding wollten die Jungs gewinnen. Aber sie waren gegen den gestandenen Oberligisten halt einen Tick zu instabil“, resümierte Sagajewski.

Im Match um Platz drei gab es ein 0:2 (19:25, 15:25) gegen die früheren Zweitliga-Akteure der SVG Lüneburg III, womit der vierte Rang blieb. „Wir haben hier allen Akteuren Spielanteile gegeben“, berichtet der TVB-Coach. Pokalsieger und damit Teilnehmer an der ersten Runde um den Regionalpokal wurde Braunschweig durch ein 2:1 im Finale über TSV Winsen.