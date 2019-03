TV Baden bejubelt das DM-Ticket

Baden – Finale verloren – die Reise des TV Baden schien beendet zu sein. Enttäuschung machte sich breit. Bis Trainer Peter-Michael Sagajewski seinen U14-Volleyballern das Strahlen auf die Gesichter zauberte: Auch als Nordwestdeutscher Vizemeister lösten die Talente aus dem Kreis Verden das begehrte Ticket zu den nationalen Titelkämpfen in Heidelberg am 18./19. Mai. Die Reise geht also doch weiter – zum absoluten Höhepunkt der Saison.

„Vor der Siegerehrung habe ich ihnen gesagt, dass sie die Tränen der Enttäuschung gegen Glückstränen tauschen dürfen“, musste Sagajewski sein Geheimnis lüften, damit die Jungs ihre Silbermedaille in der angemessenen Stimmung entgegennehmen konnten. Vor den Titelkämpfen in Stade hatte der Coach die DM nicht thematisiert: „Die Jungs sollten sich selbst nicht zu viel Druck aufbauen. Natürlich hatte ich es auf dem Zettel. Dort wollte ich unbedingt hin, nachdem ich vor drei Jahren schon mit der U20 da gewesen war und Heidelberg so lange in meinem Herzen geblieben ist.“

In Stade hatten die Badener eine Vorrundengruppe zum „Warmmachen“ erwischt. Sowohl gegen DfK Kolping Northeim (25:16, 25:12) als auch gegen GfL Hannover (25:12, 25:10) gelang ein glatter 2:0-Erfolg. In der Überkreuz-Zwischenrunde gewannen die TV-Volleyballer gegen Gastgeber VfL Stade 25:14, 25:17. „Eine immer gefährliche Mannschaft“, ordnete Sagajewski dieses 2:0 hoch ein. Trotz des 0:2 (16:25, 20:25) gegen den Oldenburger TB war das Halbfinale erreicht. Dort wurden die Tebu Volleys aus Tecklenburg 25:17, 25:17 vom Parkett gefegt, was der Coach ebenso bemerkenswert fand: „Vor einem Jahr hatten wir bei der Landesmeisterschaft noch keine Chance besessen.“

Im Endspiel traf Baden erneut auf Oldenburg, das 20:25, 12:25 fühlte sich knapper an, als es auszusagen schien. Sagajewski: „Der OTB ist uns mit der Ausbildung ein Jahr voraus. Aber wir nähern uns immer mehr an. Insgesamt hatten wie eine tolle Truppe in Stade mit dem ganzen Drumherum. Dank auch an die Eltern. Und das DM-Ticket ergattert zu haben, ist natürlich geil.“ vde