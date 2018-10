Babe und Tiedemann reizen den Primus

Langwedel zum schnellen 2:0 gegen Hambergen geschossen – am Ende trotz spätem 2:2 zufrieden

+ So wie hier sahen sich Thorben Wendt (rechts) und sein FSV der feineren spielerischen Gangart des FC Hambergen gegenüber. Letztlich erkämpfte sich Langwedel-Völkersen aber ein 2:2. J Foto: von Staden

Langwedel - Von Ulf von der Eltz. So nahe am Dreier war in dieser Saison bisher noch keine Mannschaft gegen den FC Hambergen: Im Duell der Fußball-Bezirksliga musste sich der FSV Langwedel-Völkersen am Mittwoch trotz einer 2:0-Führung noch mit einem 2:2 (2:1) begnügen. Trainer Emrah Tavan sah aber keinen Grund für Trübsal: „Mit diesem Big Point hatte doch niemand vorher gerechnet. Die Truppe hat über 90 Minuten Willen und Biss gezeigt, ganz anders als noch am Sonntag in Bassen. So kann es weitergehen.“