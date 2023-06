Uphusens Reserve-Coach Aykut Kaldirici: „Wir machen doch weiter“

Von: Björn Drinkmann

Gekonnt schirmt Lohbergs Max Brümmer (links) den Ball gegen Langwedels Jan-Ole Ernst ab. © Hägermann

Ein wahres Torfestival gab es zum Saisonausklang in der Fußball-Kreisliga. Gleich 48 Mal zappelte das Leder auf den diversen Plätzen im Netz. Dabei sicherte sich der TSV Brunsbrock durch einen 6:0-Erfolg über Uesen die Vizemeisterschaft hinter dem TSV Etelsen II. Eine Rolle rückwärts gab es zudem beim TB Uphusen II. Hatte die Landesliga-Reserve im Mai noch den Rückzug ihrer Mannschaft aus der Kreisliga verkündet, geht es nun doch weiter beim TBU.

FSV Langwedel-Völkersen - TSV Lohberg 2:1 (0:1). Die Gäste gingen mit ihrer ersten Chance in Führung. Nach einem Standard wurde das Leder zu kurz geklärt, Christoph Gerdes traf per Direktabnahme zum 0:1 (40.). Zu Beginn der zweiten Hälfte agierten die Gastgeber deutlich druckvoller. Das zahlte sich aus. Louis Gehrke (66.) und Jan-Luca Rohlfs (72.) drehten die Partie zum 2:1. In der Schlussphase warf Lohberg noch einmal alles nach vorne, doch Torschüsse strichen knapp vorbei. „Ich bin mit der Partie und der Saison sehr zufrieden. Unsere neuformierte Truppe ist gut zusammengewachsen“, lobte FSV-Trainer Sascha Lindhorst.

Brunsbrocks Nils Vierkant freut sich über Vizetitel

TSV Brunsbrock - TSV Uesen 6:0 (1:0). In der ersten Hälfte hatte es noch nicht nach einer derart klaren Angelegenheit ausgesehen. Nach einem Tor von Philipp Rosebrock (26.) hieß es nur 1:0. Kurz nach dem Wechsel waren die Ueser am Drücker und standen kurz vorm Ausgleich. Als dann aber Andre Schreiber einen Strafstoß nach Foul an Noah Kruse verwandelte (51.), war die Gegenwehr gebrochen. Zweimal Kruse (65./84.), Tom Vosshardt (88.) sowie Johann Leopold Hempel (90.) trafen zum 6:0. „Mit dem zweiten Platz bin ich extrem zufrieden. Zumal ich damit vor der Saison nicht gerechnet habe. Die Truppe hat toll mitgezogen und sich überragend entwickelt“, freute sich Trainer Nils Vierkant.

SVV Hülsen II - TSV Bassen II 1:8 (1:6). Ohne etatmäßige Innenverteidigung war Hülsen in die Partie gegangen. „Von daher war es leider auch zu erwarten, dass wir noch so eine Klatsche kassieren“, konstatierte SVV-Trainer Klaas Neumann. Dabei hatte es nach dem frühen 0:1 durch Yannick Hansen (11.) und dem Treffer von Patrik Preisler zum 1:1 (15.) noch ganz positiv ausgesehen. Aber dann ging es ganz schnell für die in allen Belangen überlegenden Gäste. Pierre Granig (21.), Stefan Brüns (26.), Leon Henke (34.), Justin Toonen (39.) und Kevin Segelken (43.) trugen sich noch vor der Pause in die Torschützenliste ein. In der zweiten Hälfte trafen nach zahlreichen Spielerwechseln nur noch Dennis Dede (77.) und erneut Segelken (83.) zum 1:8-Endstand.

Meister Etelsen II lässt es noch mal krachen

TB Uphusen II - SV Hönisch 3:6 (2:2). Die Uphuser erwischten den besseren Start. Spielertrainer Aykut Kaldirici per Lupfer (4.) und Sönke Peno mit einem Fernschuss (10.) trafen zum 2:0. Aber noch vor der Pause glichen Nick Littich (29.) und Simon Klemptner (31.) zum 2:2 aus. Laut Kaldirici wurde seiner Elf dann ein klarer Strafstoß verwehrt. Für ihn der Knackpunkt. Stattdessen war der SVH bei seinen Kontern eiskalt. Binnen fünf Minuten erzielte Hammat Turgay einen Hattrick (52./55./56.). Ahmet Leilo traf dann vom Elfmeterpunkt zum 6:2 (75.), ehe Uphusens Sören Nobel das Tor (87.) zum 3:6 erzielte. Im Anschluss erklärte Kaldirici, dass er dem TBU nun doch weiterhin als Trainer zur Verfügung steht und die Mannschaft nicht wie angekündigt aus der Kreisliga zurückgezogen wird. Unterstützt wird er von Hüseyin Günes. „Wir hatten ein gutes Gespräch mit dem Vorstand und sind dann zu dem Entschluss gekommen, dass wir weitermachen“, erklärt der 34-Jährige.

SV Baden - TSV Etelsen II 1:7 (1:3). Nichts zu holen gab es für Baden gegen den Meister. Bereits im ersten Angriff traf Leon Neumann zum 0:1 (2.). Nino Nippoldt (15.) und Joscha Friesacher (19.) sorgten schnell für klare Verhältnisse. Ogün Murat verkürzte nach einer starken Einzelaktion auf 1:3 (29.). In der zweiten Hälfte nutzte Tim Ole Wahl einen Abwehrfehler zum 1:4 (47.). Die Tore zum 1:7 erzielten Neumann (50.), Nico Bochinski (75.) und Niklas Knüppel (81.). „Wir haben noch einige Chancen ausgelassen. Es hätte zweistellig werden können“, so Etelsen-Coach Andy Wilkens.

Fabian Schmidt: Fünf Buden für die Torjägerkanone

TSV Dörverden - TSV Achim 1:5 (1:3). Mit fünf Treffen avancierte Achims Fabian Schmidt nicht nur zum Spieler der Partie, sondern sicherte sich mit 24 Treffern auch noch den Titel des Torschützenkönigs. Dabei hatte Lennart Troue die Gastgeber früh (2.) in Führung gebracht. Was folgte, war die Gala von Schmidt. Noch vor der Pause sorgte er mit einem Hattrick (26./45.+1/45.+2) fürs 1:3. Auch in der zweiten Hälfte war sein Torhunger noch nicht gestillt und er erhöhte mit einem Doppelpack (68./74.) zum 5:1-Endstand.

TSV Thedinghausen - TV Oyten II 4:1 (1:1). Eyter-Trainer Lutz Schröder war mit der Torausbeute gar nicht zufrieden: „Nach 20 Minuten müssen wir eigentlich schon ganz deutlich führen.“ Oytens Keeper Philipp Tüns hielt seine Elf mit zahlreichen Paraden am Leben. Das 1:0 war dann schön rausgespielt: Über Dennis Buttkus und Luca Bormann kam das Leder zu Maxim Schaf, der nur noch den Fuß hinhalten musste (36.). Auf der anderen Seite spielten die Gäste einen langen Ball, am zweiten Pfosten lauerte Henry Garbrecht, der sträflich ungedeckt zum 1:1 -Ausgleich einköpfen konnte (40.). Mit einer einstudierten Eckballvariante trafen die Gastgeber zum 2:1. Buttkus legte das Leder ab auf Jan-Dirk Ölfke, der aus fünf Metern einschieben konnte (54.). Buttkus selbst erhöhte auf 3:1 (77.), ehe der eingewechselte Merlin Sassenberg Hendrik Günther bediente (82.). Ein schönes Abschiedsgeschenk für Günther, den es studienbedingt nach Hamburg zieht.