Uphusens Aykut Kaldirici sucht neue Herausforderung

Von: Frank von Staden

Aykut Kaldirici © Privat

Zwei Jahre lang hat Aykut Kaldirici das Amt des Trainers beim Fußball-Kreisligisten TB Uphusen II bekleidet, am Saisonende aber wird er die Blau-Weißen verlassen. Wohin, weiß der 34-Jährige derzeit noch nicht. „Ich habe bereits das ein oder andere Gespräch geführt, festgezurrt ist aber noch längst nichts“, so der Achimer.

Uphusen – Einen persönlichen Grund für seinen Ausstieg am Arenkamp gibt es laut Kaldirici nicht. Er sagt: „Ich habe in der Winterpause einfach gespürt, dass ich eine neue Herausforderung brauche. Ich war in Uphusen bereits Spieler, spielender Co-Trainer und Trainer. Jetzt will ich mich bei einem anderen Verein beweisen.“ Eine Anlaufstation könnte da durchaus der SV Baden sein. Kaldirici: „Wir haben gesprochen, ja – mehr aber dann auch nicht. Ich lasse alles locker auf mich zukommen.“