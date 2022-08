Ottersbergs Axel Sammrey nach Erfolg in Heeslingen voll des Lobes

Von: Kai Caspers

In der Nachspielzeit beseitigte Görkem-Turan Colak per Heber die letzten Zweifel am Ottersberger Sieg. © vst

Der TSV Ottersberg bleibt auch nach dem dritten Spiel in der Fußball-Bezirksliga ungeschlagen. Beim Heeslinger SC II gewann das Team von Axel Sammrey mit 3:0.

Ottersberg – Ganz starker Auftritt des Fußball-Bezirksligisten TSV Ottersberg. Am Freitagabend gewann das Team von Axel Sammrey deutlich mit 3:0 (2:0) bei der bis dato noch verlustpunktfreien Oberliga-Reserve des Heeslinger SC.

„Das war ein gutes Spiel auf einem hohen Bezirksliga-Niveau. Der Sieg geht auf jeden Fall in Ordnung. Auch wenn er eventuell um ein Tor zu hoch ausgefallen ist. Aber als Trainer kann ich nur zufrieden sein und muss meiner Mannschaft ein ganz dickes Kompliment für eine überzeugende Leistung machen“, war Sammrey voll des Lobes. Den Grundstein zum späteren Sieg legten die Ottersberger bereits in der ersten Hälfte. Gegen die spielstarken Heeslinger ließen die Gäste kaum etwas zu und setzten immer wieder Akzente nach vorne. Nach gerade einmal neun Minuten verwertete der erneut überzeugende Daniel Throl ein perfektes Zuspiel zum 0:1. In der 27. Minute erhöhte Throl mit seinem zweiten Treffer auf 2:0. Kurz vor der Pause war es einmal mehr der glänzend reagierende Ottersberger Torhüter Leon Seeger, der mit einer bärenstarken Parade den möglichen Anschlusstreffer verhinderte.

Auch nach dem Wechsel ließen die Heeslinger die Köpfe nicht hängen. Dennoch wurde es nur selten gefährlich, da die Sammrey-Elf auch weiterhin sehr engagiert gegen den Ball arbeitete. Und wenn es doch mal gefährlich wurde, war Leon Seeger zur Stelle. In der Nachspielzeit (90.+6) dann die Entscheidung. Nach einem schönen Pass in die Schnittstelle von Mehmet Delibas war Görkem-Turan Colak per Heber zur Stelle – 3:0. kc