Avermann: Unsere Fehlerquote ist zu hoch

Oyten - „Wir haben zu viele technische Fehler gemacht, die konsequent bestraft wurden“, erklärte Steffen Aevermann, Trainer der männlichen B-Jugend des TV Oyten, das 25:29 (14:14) in der Vorrunde zur Handball-Oberliga gegen den Tabellendritten TV Bissendorf-Holte. Damit liegen die Oytener weiterhin auf dem fünften Platz.

Auch wenn die Chancenverwertung zu wünschen übrig ließ, lagen die Gastgeber bis zum 7:7 (12.) vorne. Beim 10:11 (17.) sahen sich die Oytener erstmals einem Rückstand gegenüber. Dennoch war zur Pause beim 14:14 noch alles offen. Auch im zweiten Angriff nahmen die Ballverluste nach schlechten Anspielen zu. Auch die Chancenverwertung wurde nicht besser. Bis zum 20:21-Rückstand (40.) waren die Gastgeber noch dran. Bissendorf setzte sich danach aber kontinuierlich ab. Oyten fand kein Mittel mehr, den Abstand entscheidend zu verringern, sodass die Tordifferenz am Ende fünf Treffer betrug. Für die Mannschaft von Steffen Aevermann stehen jetzt noch zwei Spiele in der Vorrunde an. Gegner sind, mit dem VfL Fredenbeck und der SG HC Bremen/Hastedt die beiden Top-Teams der Vorrunde Nord.

Tore TV Oyten: Jan Ohlhorst (2), Jonas Lisokowski (2), Leonard Fischer (5), Johannes Seliger (8), Bjarne Niemeyer (6), Frederik Beermann (1/1), Niklas Trumpke (1). J bos