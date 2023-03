Austermann und Posilek in Galaform – 4:1

Von: Frank von Staden

Teilen

Tänzchen der beiden überragenden Verdener Angreifer Jonas Austermann (r.) und Robert Posilek, die hier den Treffer zum 4:1 bejubeln. © von Staden

Ein Ausrufezeichen im Aufstiegskampf setzte am Sonntag der FC Verden 04 in der Fußball-Landesliga: So speisten die Mannen von Coach Frank Neubarth im Hit des Spieltages den Tabellenvierten SV Drochtersen/Assel II mit 4:1 (3:0) ab und bleiben damit weiterhin ärgster Verfolger des Tabellenführers SV BW Bornreihe.

Verden – Ganz starke Vorstellung des FC Verden 04 am Sonntag im Liga-Hit auf eigenem Terrain gegen die SV Drochtersen/Assel II. So fuhren die Blau-Weißen gegen die Regionalliga-Reserve einen auch in der Höhe absolut verdienten 4:1 (3:0)-Sieg ein und zeigten dem Tabellenvierten vor allem im ersten Abschnitt eindrucksvoll die Grenzen auf. Einen Sahnetag erwischten dabei Verdens Jonas Austermann, der in vorderster Linie enorm viele Meter fraß, immer anspielbereit war, einen Treffer selbst erzielte und zwei vorbereitete. Dankbarer Abnehmer war dabei jeweils Robert Posilek, der nach Austermanns früher Führung zum 1:0 (16.) die Treffer drei (26.) und vier (89.) erzielte, Jan-Ole Müller besorgte zudem das 2:0 (18.) nach Posilek-Vorarbeit.

Den Grundstein für diesen klaren Erfolg legten die Verdener dabei im ersten Abschnitt, der sicherlich einer ihrer besten der Saison war. „Da hätten wir zur Pause ja auch schon 5:0 führen können“, hatte Neubarth da vor allem die dicken Chancen von Jan-Ole Müller und Posilek in den Anfangsminuten in Erinnerung. Immer wieder liefen die Reiterstädter den Gast extrem hoch an, stressten ihn damit schon früh im Spielaufbau und zwangen ihn zu Fehlern, die dann letztlich auch bestraft wurden. Ein Lob verteilte Neubarth später dafür auch an seine Außenverteidiger. Vor allem Jeremiah Winter schob immer wieder mit Wucht nach vorn und sorgte für zahlreiche Ballgewinne. So waren die Drochterser dann auch froh, als der Unparteiische zur Pause pfiff und sie sich sammeln und neu orientieren konnten.

Und in den zweiten 45 Minuten fanden dann auch endlich die Gäste in diese Partie, gingen nun aggressiver zu Werke, störten die Verdener nun selbst sehr viel früher und verzeichneten damit auch Ballbesitz über mehrere Stationen. Mehr als der Treffer durch Hadi Assaf sprang dann letztlich aber nicht heraus. Der allerdings war sehenswert. Einen langen Ball löffelte der Drochterser aus 30 Metern direkt über den etwas zu weit vor seinem Tor stehenden Jascha Tiemann in den Winkel (65.).

„Ja, der zweite Durchgang hat uns dann nicht mehr so gefallen. Da haben wir zu viele Fehler produziert. Aber das kann schon passieren, dass der ein oder andere glaubt, er kann nach solch einer guten ersten Hälfte weniger machen. Dennoch war es nach der dreiwöchigen Pause alles in allem ein gelungener Auftritt von uns“, wollte Neubarth dann nach Spielschluss nicht zu lange auf eine zweite Halbzeit schauen, die nur noch sehr wenig von der ersten zu bieten hatte, die den Platzherren ob ihrer Dominanz sicher noch lange im Gedächtnis bleiben wird.