FC Verden 04 bittet TB Uphusen zum Derby - TSV Etelsen mit neuem Torwart

Von: Ulf Horst von der Eltz

Hüfte verletzt: Der Einsatz von Verdens Dennis Hoins (am Ball) im Derby ist sehr fraglich. © Wächter

Brisantes Kreisderby in der Fußball-Landesliga: Der FC Verden 04 empfängt im Spiel eins nach dem Titel-K. o. den noch in Abstiegsgefahr schwebenden TB Uphusen. Entspannter kann der TSV Etelsen zum Match beim TSV Elstorf reisen, zumal er den Ex-Brunsbrocker Sebastian Grimm für den Rest der Saison als Torhüter verpflichtet hat.

FC Verden 04 - TB Uphusen (So., 15 Uhr). FC-Coach Frank Neubarth richtet sich auf ein emotionales Derby ein: „Die Uphuser werden mächtig Stimmung auf den Platz bringen, es wird in den Zweikämpfen hoch hergehen.“ Zumal die Arenkamp-Kicker jeden Punkt benötigen. Und anders als bei viele Kontrahenten rechnet Verdens Trainer nicht mit einem auf Defensive ausgerichteten Gast: „Sie werden ihr Heil in der Offensive suchen, denn gerade da haben sie sich ja im Winter verstärkt. Die Mannschaft kommt auch wesentlich gefestigter daher als noch in der Hinrunde“.

Austermann und Hoins auf der Kippe

Die Allerstädter haben das 1:2 von Hambergen einigermaßen weggesteckt, „bei den Jungs geht das immer schneller als beim Trainer“, wie Neubarth anmerkt. Er hat die individuellen Fehler noch mal verstärkt angesprochen, „wir sind ja nicht ausgespielt oder ausgekontert worden, es waren einfach Konzentrationsmängel.“ Richtig schlecht sieht die Personallage aus. Zu den Fehlenden dürften sich Jonas Austermann (Knie) und Dennis Hoins (Hüfte) gesellen, beide stehen arg auf der Kippe. Daher wird Robert Posilek in der Anfangself stehen. Neubarth: „Wer noch beginnt, muss ich kurzfristig entscheiden. Vielleicht stellen wir auch taktisch um.“ Am Mittwoch übten lediglich zehn Feldspieler.

Uphusens Rockahr wieder eine Option

Als Außenseiter sieht Emrah Tavan seine Uphuser. „Jeder denkt, dass es eine klare Sache für Verden wird. Aber wir werden alles reinpfeffern, mutig spielen und sind nicht chancenlos“, meint der Co-Trainer. Er schätzt vor allem die FC-Offensive, „da müssen wir unseren Laden hinten dichthalten. Mannschaften, die nach vorne spielen, liegen uns allerdings besser als Maurer.“ Die Arenkamp-Kicker haben alle verfügbaren Mann an Bord, Philipp-Bruno Rockahr ist nach Rückenproblemen wieder fit.

Nils Goerdel hat Platz fünf im Auge

TSV Elstorf - TSV Etelsen (So., 15 Uhr). Gute Nachricht für Etelsens Fans: Nachdem sowohl Benjamin Skupin als auch Moritz Nientkewitz das Saisonaus ereilte, hat Coach Nils Goerdel einen Keeper für die restlichen Spiele gefunden. Sebastian Grimm, College-Student aus den USA, weilt auf Heimaturlaub – der ehemalige Brunsbrocker hilft nun aus. „Eine Win-win-Situation. Wir haben einen guten Torwart und Sebastian spielt bis zu seiner Abreise in der Landesliga“, freut sich Goerdel. Mirko Radtke ist zurück im Training, dafür fallen Micha Langreder (Oberschenkel) und Pascal Döpke aus. Der Stürmer hat einen Muskelfaserriss – Saison beendet. Etelsen will die Spannung mit Blick aufs Pokalfinale hochhalten und die Kräfte dosieren. Der Coach: „Aber wir peilen noch Platz fünf an.“ Busabfahrt ist um 12:30 Uhr am Sportplatz.