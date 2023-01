8:0 – Austermann trifft dreifach für den FC Verden 04

Von: Frank von Staden

Traf am Sonntag dreifach gegen den TV Sottrum: Jonas Austermann.

Kaum etwas zu beanstanden hatte am Sonntag Verdens Landesliga-Coach Frank Neubarth mit dem Auftritt seiner Elf im Testspiel gegen einen über weite Strecken doch völlig überforderten Fußball-Bezirksligisten TV Sottrum, der dem FC nur ganz wenig entgegenzusetzen hatte. Letztlich blieben die Gäste beim 8:0 (4:0) der Reiterstädter ohne echte Torchance.

Verden – „Das hat mir natürlich gefallen. Wir haben teilweise sehr schöne Tore heraus gespielt, haben uns gut bewegt, haben schon einen ordentlichen Spielaufbau an den Tag gelegt und auch viele Chancen kreiert. Deshalb gibt es auch kaum etwas zu bemängeln. Allerdings hat uns der Gegner auch nur sehr bedingt gefordert. Nach zehn Tagen Training ist die Mannschaft schon ordentlich in Schuss, auch wenn wir natürlich noch an der Fitness arbeiten müssen“, konstatierte da später der Übungsleiter, der drei Tore von Jonas Austermann, zwei von Dennis Hoins und jeweils eines von Lasse Homann, der den Torreigen in der siebten Minute eröffnete, Luis Saul und Jalte Röpe notieren durfte.