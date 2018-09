Landesliga: Verdens Ersatz-Mittelstürmer trifft bei starken Cellern doppelt

Verden - Sascha Lindhorst war hin- und hergerissen: „Wir haben einer starken Celler Mannschaft Paroli geboten und hätten durchaus einen Punkt holen können. Dass wir aber die Tore so unnötig kassierten, ärgert mich dann schon.“ Trotz einer guten Leistung sah der Trainer des FC Verden 04 am Sonntag eine 2:4 (1:2)-Niederlage im Landesliga-Duell beim MTV Eintracht, der damit die Spitze übernahm.

Dabei hatte der Völkerser umbauen müssen, nachdem sich vor dem Match herausstellte, dass sich Maximilian Schulwitz vergangene Woche einen Kahnbein-Bruch an der rechten Hand zugezogen hatte und nun mindestens vier Wochen ausfällt. Ersatz-Mittelstürmer Jonas Austermann sollte bei schnellem Umschalten gefüttert werden – was sich mit zwei Toren auszahlte. Zunächst besaßen die Allerstädter auf ihrer rechten Seite Probleme und sahen sich Celler Angriffen gegenüber. Moussa Doumbouya brachte den Favoriten 1:0 in Führung (21.). Aber nur fünf Minuten später schlug Verden zurück: Bjarne Geils spielte den Ball geschickt in die Spitze, wo Austermann zum 1:1 vollendete. Pech hatte der FC, als nach Eckball und Kopfball-Verlängerung Henry-Frederik Struwe blank stand und Frederik Bormann dessen Versuch noch ins eigene Tor lenkte – 1:2 (41.).

Mit dem 3:1 (62.) durch Adrian Zöfelt, der einen Burford-Patzer im Zentrum nutzte, schien Celle einem sicheren Sieg entgegenzustreben. Aber Verden ließ nicht nach, Austermann nutzte ein Zimmermann-Zuspiel zum 2:3 (66.). Jetzt gab es Chancen auf beiden Seiten, der Gastgeber kam noch durch einen aus Lindhorsts Sicht unberechtigten Zövelt-Strafstoß zum 4:2 (90.+4).

vde