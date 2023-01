Langwedeler Gerhard Behling blickt auf seine zehn Jahre an der KSB-Spitze zurück

Zehn Jahre lang hat Gerhard Behling die Geschicke des Kreissportbundes Verden gelenkt und ihn maßgeblich geprägt. Ende 2022 gab der Langwedeler sein Amt an den Bassener Marcus Neumann ab, der den Dachverband nun zunächst kommissarisch führt. Im Gespräch, das Konrad Roll, Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im KSB, für diese Zeitung führte, blickt Behling auf seine Amtszeit zurück.

Super Chef, Förderer des Sports, Perfektion, absolut zuverlässig, hat sich jeder Aufgabe gestellt, integer und Konstanz – das und mehr fällt Deinen Vorstandskollegen und den Mitarbeitenden der Geschäftsstelle als erstes ein, wenn sie an den Vorsitzenden Gerhard Behling denken. Wie sieht das bei dir aus?

Woher weißt Du das alles? Nein, Spaß beiseite – kein schlechtes Gefühl, so was zu hören. Ich denke vor allem an die vielen Menschen, mit denen ich was machen konnte.

Wo wir bei Gefühlen sind: Mit welchen hast Du damals angefangen? Wie bist du zum Kreissportbund gekommen?

Angefangen habe ich, weil Fritz-Bruno Scholz mich damals gefragt hat. Ich bin ein Jahr mitgelaufen und habe den Vorsitz dann aus voller Überzeugung angetreten. Das passte auch gut, weil ich damals beim MTV Langwedel aufhörte.

Was waren denn aus Deiner Sicht die Meilensteine für den KSB in den vergangenen zehn Jahren?

Ein Highlight für mich war immer Sport & Schau, aber auch alles, was wir an Arbeit in Sachen Sportregion Osterholz-Rotenburg-Verden geleistet haben. In Summe haben wir da mehr geschafft, als ich ursprünglich dachte.

Und was war Dein schönster Moment?

Die vielen Ehrungen, die ich vornehmen durfte, auch bei Kreissporttagen.

Worauf bist Du stolz in Deiner Amtszeit?

Im Endeffekt auf alles, was wir in den letzten zehn Jahren gemeinsam geschafft haben.

Wie würdest Du die Jahre denn rückblickend für den Sport und die Vereine zusammenfassen?

Ich denke, der Sport hat sie recht ansehnlich gestaltet. Gerade vor dem Hintergrund der vielen Herausforderungen wie Corona, der Unterbringung von Flüchtlingen oder dem leidigen Thema Datenschutz. Für mich ist das auch Ausdruck dafür, was der Sport den Menschen bedeutet. Mein ausdrücklicher Dank geht hier an die Vereine!

Noch mal zurück zu Dir persönlich: Mit welchen Gefühlen trittst Du ab?

Ein bisschen Wehmut ist schon dabei, aber bis jetzt habe ich die Entscheidung nicht bereut. Es ist gut so, wie ich es gemacht habe.

Und wohin geht die Reise für Dich?

Für mich steht erst mal die Gesundheit im Vordergrund, den Sport werde ich natürlich weiter verfolgen. Beginnend, wie immer, mit der Zeitung am Frühstückstisch.

Was willst Du Deinem designierten Nachfolger noch mit auf den Weg geben?

Gute Frage! Tatsächlich gar nichts. Ich bin froh, dass Marcus Neumann das macht. Er hat mein Vertrauen, ich weiß, er kann das. Der Vorstand wird auch zukünftig Schwierigkeiten wie aktuell die Energiekrise meistern.