Für FC Verden 04 geht es um viel - für TB Uphusen schon fast um alles

Von: Frank von Staden, Ulf Horst von der Eltz

Teilen

Haderten zuletzt des Öfteren mit den schwankenden Leistungen ihres Teams: TBU-Coach Christian Ahlers-Ceglarek und sein Co Emrah Tavan (rechts). © von Staden

Auch für die Fußball-Landesligisten wird es in der Saisonendphase so langsam spannend. Am Sonntag steht für den TB Uphusen das nächste ganz wichtige Spiel im Abstiegskampf an, wartet der punktgleiche MTV Treubund Lüneburg. Der FC Verden 04 will indes die theoretische Aufstiegschance im Heimspiel gegen Güldenstern Stade wahren.

FC Verden 04 - VfL Güldenstern Stade (So., 15 Uhr). Mit dicken Personalsorgen geht Frank Neubarth ins Heimspiel. Der Verdener Coach muss auf Luis Saul (privat) sowie Richard Sikut (Grippe und Verletzung im Hüftbereich) verzichten: „Sie sind unsere besten Zweikämpfer, das tut also richtig weh.“ Zumindest hat Sechser Jan-Ole Müller nach Bänderriss wieder trainiert, weist aber natürlich riesigen Rückstand auf.

Sikut und Saul: Verdens beste Zweikämpfer fehlen

Da auch Kevin Brandes unter der Woche fehlte und allenfalls für einen Kurzeinsatz infrage kommt sowie bei Dennis Hoins nach Krankheit erst die Abschlusseinheit über eine Startelf-Chance Erkenntnisse gibt, droht Neubarth ein Aufstellungspuzzle: „Derzeit sind es 13 Leute. Ich muss schauen, wer sich fit fühlt, um alles reinzuhauen.“ Gegen robuste Stader müsse sein Team die schnellen Kicker beim Umschalten aufnehmen und sich selber vorne in Duellen mit den großgewachsenen Verteidigern durchsetzen.

Eine gute Halbzeit wie zuletzt reicht einfach nicht. Der Gegner muss von Beginn an unseren Atem spüren!

MTV Treubund Lüneburg - TB Uphusen (So., 15 Uhr). „Im Grunde ist es schon mehr als ein Sechs-Punkte-Spiel! Denn wer verliert, rutscht tabellarisch ganz tief unten rein“, weiß Uphusens Co-Trainer Emrah Tavan, dass die verlorenen zwei Punkte vom Vorsonntag gegen das Kellerkind aus Hedendorf (1:1) unglaublich schmerzen. „Wir müssen es schaffen, nun endlich auch mal über 90 Minuten die Basics abzurufen. Eine gute Halbzeit wie zuletzt reicht einfach nicht! Der Gegner muss von Beginn an unseren Atem spüren, wir müssen am Sonntag mehr leisten und mehr abrufen als die Lüneburger. Nur so werden wir einen Dreier holen. Dass wir die spielerische und individuelle Klasse haben, steht außer Frage. Aber ohne die Basics funktioniert Fußball nicht“, so Tavan weiter. Fehlen wird der gesperrte Berkat Karaca, fraglich ist Burak Yigit (privat).