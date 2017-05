Aufstieg ist vorzeitig perfekt

Am Ziel angekommen: Bereits am vorletzten Spieltag machte Lucas Konradt mit der HSG Verden-Aller den Aufstieg perfekt. J Foto: bog

Verden - Großer Jubel herrschte auf Seiten der HSG Verden-Aller nach dem 38:24-Kantersieg beim TuS Komet Arsten. Denn damit ist das Team von Trainer Frank Janzen einen Spieltag vor Saisonende in der Handball-Landesklasse nicht mehr von einem der beiden Aufstiegsplätze zu verdrängen. Nichts zu holen gab es hingegen für die beiden Absteiger TSV Morsum und TSV Embsen.

TuS Komet Arsten - HSG Verden-Aller 24:38 (12:19). Durch den souveränen Erfolg beim Absteiger machte die HSG das anvisierte Saisonziel, die direkte Rückkehr in die Landesliga, vorzeitig perfekt. „Unser größerer Wille hat den Ausschlag gegeben. Da gibt es nicht viel zu meckern“, befand der scheidende HSG-Trainer Frank Janzen, der ein Sonderlob für Aushilfe Björn Fechner, Oliver Schaffeld sowie den zweistelligen Torschützen Tobias Albert parat hatte. Verlief die Begegnung bis zum 4:4 (10.) ausgeglichen, nahm die Partie danach den erwarteten Verlauf. Die favorisierte HSG setzte sich deutlich auf 10:5 ab und ging mit einem 19:12 in die Pause. Gleiches Bild auch nach dem Wechsel. Das Janzen-Team war den Gastgebern in allen Belangen überlegen und feierte am Ende einen richtigen Kantersieg.

SG Buntentor/Neustadt - TSV Embsen 38:25 (18:12). Schon die Startphase ging für die Gäste, die in Bremen ohne Auswechselspieler angetreten waren, völlig daneben. Schnell stand ein 0:4 zu Buche und Embsen berappelte sich erst nach dem 2:8. In der Folge trafen Fabian Schröder & Co. dreimal am Stück. Doch nach dem 5:8 sicherte sich Buntentor durch energisches Auftreten die klare 18:12-Pausenführung. Im zweiten Abschnitt konnten die Gastgeber das Ergebnis beliebig in die Höhe schrauben. Über ein 24:14 und 30:19 kam mit einem 38:25 der 15. Saisonsieg zustande. „Mein Team hat eine schlechte Deckung gezeigt. Aber dennoch hat es tapfer gekämpft. Und mit der gezeigten Leistung im Angriff kann ich durchaus zufrieden sein“, bilanzierte Embsens Spielertrainer Reinhard Leprich.

TSV Morsum - HSG Lesum/St. Magnus 39:51 (18:28). Tag der offenen Tür in Morsum: In diesem Torfestival kassierten die von Marco Volmert trainierten Gastgeber ihre 21. Saisonniederlage. Dabei waren die Morsumer, die nach dem Abstieg aus der Landesliga nun in die Regionsoberliga durchgereicht werden, noch weitaus durchlässiger als die Nordbremer. „Insgesamt 90 Tore in 60 Minuten. Da war was los in unserem letzten Heimspiel. Zumindest für die Zuschauer“, erklärte Marco Volmert, der froh ist, wenn die verkorkste Saison am kommenden Wochenende endlich ihren Abschluss findet. In der Partie startete das Tor-Feuerwerk erst nach dem 5:5 (11.), dann aber mit Karacho wie der 18:28-Pausenstand belegt. Gleiches Bild auch nach dem Wechsel und Volmert erklärte: „Das erste Mal in meiner langen Handballkarriere gab es über 50 Gegentore. Das reicht normalerweise für zwei Spiele.“ J bjl