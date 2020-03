Aufgebrachte Ottersberger nach 2:4

Ottersberg – So aufgebracht und gleichzeitig völlig konsterniert präsentierte sich Ottersbergs Landesliga-Coach Jan Fitschen bisher noch nie nach einer Niederlage. Nicht unbedingt das 2:4 (1:1) beim Titelmitfavoriten MTV Treubund Lüneburg tat dem Übungsleiter dabei weh, sondern wie es zustande kam.

So wetterte er nach dem Abpfiff eines, seiner Meinung nach gutklassigen und auf keinen Fall hartem Spiel, wie ein Rohrspatz über die Leistung des Schiedsrichters Sören Tahlau (VfL Westercelle) und auch dessen Gespann: „Die Leistung der 22 Spieler auf dem Platz war 1a. Das war ein Top-Spiel mit den etwas klareren Chancen für uns. Aber was da zweite Halbzeit abgelaufen ist, das war Wahnsinn, da fühle nicht nur ich mich völlig verarscht! So langsam macht mir das keinen Spaß mehr! Mir fehlte nicht nur der Respekt dieses Gespannes, sondern vor allem auch ein sportliches Miteinander. Ich weiß, dass Schiedsrichter keinen leichten Job haben. Aber in diesem Spiel sind wir absolut verschaukelt worden!“

Bis zum Pausenpfiff war für den Trainer alles noch in Ordnung, konnte Andreas Kiel (40.) die Führung der Hausherren aus der 29. Minute durch den späteren dreifachen Torschützen Dennis Hüls noch egalisieren. Nach dem Wechsel überschlugen sich dann die Ereignisse. Erst erhielt TSV-Keeper Felix Mindermann nach Foulspiel außerhalb des 16ers Rot (52.), dann sah auch Jannik Tölle in der 70. Minute Gelb-Rot, nachdem er kurz zuvor noch die Ottersberger Führung erzielen konnte (68.). So gelang Hüls der Ausgleich (89.) und Ratzeburg in der Nachspielzeit das 3:2, das Bastian Falldorf fast noch hätte ausgleichen können, sein Schuss landete aber nur am Pfosten. Hüls traf letztlich noch zum 4:2. Der TSV sah in dieser Partie insgesamt sieben Karten. Fitschen: „In einer One-Man-Show des Schiris!“ vst